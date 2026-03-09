  1. В Україні

В Івано-Франківську затримали чоловіка, який під час конфлікту влаштував стрілянину

12:36, 9 березня 2026
Чоловік у стані алкогольного сп’яніння здійснив три постріли зі стартового пістолета.
Фото ілюстративне
В Івано-Франківську поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту здійснив постріли зі стартового пістолета. Інцидент трапився  8 березня о 19:01 на вулиці Сорохтея, поблизу продуктового магазину. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Поліцейські встановили, що між групою чоловіків виник конфлікт. У ході словесної суперечки один із учасників — місцевий мешканець 1981 року народження — перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета.

Правоохоронці затримали чоловіка та доставили його до Івано-Франківського районного управління поліції.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

Раніше ми писали, що у Хмельницькому військовий зробив близько 90 вистрілів із балкона.

