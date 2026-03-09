  1. В Украине

В Ивано-Франковске задержали мужчину, который во время конфликта устроил стрельбу

12:36, 9 марта 2026
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил три выстрела из стартового пистолета.
В Ивано-Франковске задержали мужчину, который во время конфликта устроил стрельбу
Фото иллюстративное
В Ивано-Франковске полицейские задержали мужчину, который во время конфликта произвел выстрелы из стартового пистолета. Инцидент произошел 8 марта в 19:01 на улице Сорохтея, возле продуктового магазина. Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Полицейские установили, что между группой мужчин возник конфликт. В ходе словесной перепалки один из участников — местный житель 1981 года рождения — находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил три выстрела из стартового пистолета.

Правоохранители задержали мужчину и доставили его в Ивано-Франковское районное управление полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком военный сделал около 90 выстрелов с балкона.

полиция Ивано-Франковск

