  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Из-за изменения номера дома владелец не смог обновить данные о квартире: вмешался суд

12:54, 9 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Регистратор отказал во внесении изменений из-за нового адреса дома, однако суд признал такое решение незаконным.
Из-за изменения номера дома владелец не смог обновить данные о квартире: вмешался суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Владелец квартиры в Хмельницкой области столкнулся с проблемой из-за изменения номера дома. После того как орган местного самоуправления упорядочил нумерацию и изменил адрес многоквартирного дома, мужчина обратился к государственному регистратору, чтобы обновить эти данные в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Однако регистратор отказал во внесении изменений, сославшись на противоречия в документах. Владелец жилья оспорил такое решение в суде. Хмельницкий окружной административный суд пришел к выводу, что сама смена номера дома не является основанием для отказа в регистрационных действиях, и отменил решение регистратора.

Обстоятельства дела №560/11339/24

Истец в октябре 2023 года приобрел квартиру по договору купли-продажи, удостоверенному нотариально. Право собственности на недвижимость подтверждалось соответствующим договором и было зарегистрировано в установленном порядке.

Во время изготовления технического паспорта на квартиру выяснилось, что в реестре строительной деятельности дом, в котором расположена квартира, имеет другой номер, чем указано в договоре. В дальнейшем исполнительный комитет поселкового совета принял решение об изменении адреса многоквартирного дома с целью упорядочения нумерации. В результате номер дома был изменен.

После этого владелец квартиры обратился к государственному регистратору с заявлением о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Однако регистратор отказал в проведении регистрационных действий, сославшись на наличие противоречий между заявленными и уже зарегистрированными вещными правами.

Не согласившись с таким решением, владелец квартиры обратился в суд с иском о признании отказа противоправным и отмене решения государственного регистратора.

Оценка суда

Исследовав материалы дела, суд обратил внимание, что законодательство в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в проведении государственной регистрации.

В то же время в законе прямо предусмотрено, что в случае изменения адреса объекта недвижимости соответствующие сведения могут быть внесены в Государственный реестр прав на основании заявления собственника.

Суд установил, что изменение адреса дома было осуществлено на основании решения органа местного самоуправления с целью упорядочения нумерации объектов недвижимости. При таких обстоятельствах сама смена адреса не создает противоречий между правами собственности и не может быть основанием для отказа в регистрационных действиях.

Таким образом суд пришел к выводу, что решение государственного регистратора об отказе в проведении регистрационных действий является необоснованным и принято с нарушением требований законодательства.

Решение

Хмельницкий окружной административный суд частично удовлетворил иск.

В частности, суд:

  • признал противоправным и отменил решение государственного регистратора об отказе в проведении регистрационных действий;
  • обязал отдел по вопросам государственной регистрации поселкового совета повторно рассмотреть заявление истца о внесении изменений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество с учетом выводов суда.

В остальной части исковых требований суд отказал.

Кроме того, с органа государственной регистрации в пользу истца взысканы расходы по уплате судебного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд дом судебная практика недвижимость

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьей однополой пары

Верховный Суд оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьёй двух мужчин, подчеркнув, что это не означает легализацию однополого брака.

Выезд за границу во время войны: справедливо ли женщины-судьи попали под ограничения

Совет судей неоднократно обращался к правительству с просьбой пересмотреть ограничения на выезд для женщин-судей, однако правила пока остаются неизменными.

Решения в земельной сфере предлагается признавать недействительными только через суд

В Раде инициируют изменения в порядок отмены решений в земельной сфере

Комитет Рады даст оценку законопроекту о дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда

Законопроект предлагает полное прекращение денежного содержания для судей КСУ, которые будут уволены из-за дисциплинарных проступков.

Президент инициирует присоединение Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц

Президент предлагает новый законопроект.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]