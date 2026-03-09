Из-за изменения номера дома владелец не смог обновить данные о квартире: вмешался суд

Регистратор отказал во внесении изменений из-за нового адреса дома, однако суд признал такое решение незаконным.

Владелец квартиры в Хмельницкой области столкнулся с проблемой из-за изменения номера дома. После того как орган местного самоуправления упорядочил нумерацию и изменил адрес многоквартирного дома, мужчина обратился к государственному регистратору, чтобы обновить эти данные в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Однако регистратор отказал во внесении изменений, сославшись на противоречия в документах. Владелец жилья оспорил такое решение в суде. Хмельницкий окружной административный суд пришел к выводу, что сама смена номера дома не является основанием для отказа в регистрационных действиях, и отменил решение регистратора.

Обстоятельства дела №560/11339/24

Истец в октябре 2023 года приобрел квартиру по договору купли-продажи, удостоверенному нотариально. Право собственности на недвижимость подтверждалось соответствующим договором и было зарегистрировано в установленном порядке.

Во время изготовления технического паспорта на квартиру выяснилось, что в реестре строительной деятельности дом, в котором расположена квартира, имеет другой номер, чем указано в договоре. В дальнейшем исполнительный комитет поселкового совета принял решение об изменении адреса многоквартирного дома с целью упорядочения нумерации. В результате номер дома был изменен.

После этого владелец квартиры обратился к государственному регистратору с заявлением о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Однако регистратор отказал в проведении регистрационных действий, сославшись на наличие противоречий между заявленными и уже зарегистрированными вещными правами.

Не согласившись с таким решением, владелец квартиры обратился в суд с иском о признании отказа противоправным и отмене решения государственного регистратора.

Оценка суда

Исследовав материалы дела, суд обратил внимание, что законодательство в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в проведении государственной регистрации.

В то же время в законе прямо предусмотрено, что в случае изменения адреса объекта недвижимости соответствующие сведения могут быть внесены в Государственный реестр прав на основании заявления собственника.

Суд установил, что изменение адреса дома было осуществлено на основании решения органа местного самоуправления с целью упорядочения нумерации объектов недвижимости. При таких обстоятельствах сама смена адреса не создает противоречий между правами собственности и не может быть основанием для отказа в регистрационных действиях.

Таким образом суд пришел к выводу, что решение государственного регистратора об отказе в проведении регистрационных действий является необоснованным и принято с нарушением требований законодательства.

Решение

Хмельницкий окружной административный суд частично удовлетворил иск.

В частности, суд:

признал противоправным и отменил решение государственного регистратора об отказе в проведении регистрационных действий;

обязал отдел по вопросам государственной регистрации поселкового совета повторно рассмотреть заявление истца о внесении изменений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество с учетом выводов суда.

В остальной части исковых требований суд отказал.

Кроме того, с органа государственной регистрации в пользу истца взысканы расходы по уплате судебного сбора.

