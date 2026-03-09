  1. В Украине

Украинская таможня впервые автоматически оформила импортные декларации — как работает система

12:56, 9 марта 2026
Автоматический выпуск применяется по результатам проверки таможенной декларации автоматизированной системой анализа рисков.
Украинская таможня впервые автоматически оформила импортные декларации — как работает система
Фото из открытых источников
В Украине впервые заработал автоматический выпуск товаров в режимах импорта и временного ввоза. Соответствующие таможенные декларации оформлены полностью без участия таможенника. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Ранее технология автовыпуска применялась только для экспорта. Теперь система распространяется и на ввоз товаров. На данном этапе — только для бизнеса с наивысшим уровнем доверия со стороны таможенных органов — для АЭО.

Как это работает?

Автоматический выпуск применяется по результатам проверки таможенной декларации автоматизированной системой анализа рисков. Следует отметить, что по сравнению с экспортом на начальном этапе внедрения с целью надлежащей отработки механизмов для импорта применяются более жесткие критерии — как в отношении товаров, так и операций и импортеров. В частности, на этом этапе автоматический выпуск возможен только для того бизнеса, который имеет наивысший уровень доверия со стороны таможенных органов — авторизованных экономических операторов.

Такое направление движения соответствует практике Европейского Союза, где автоматизация таможенных процедур является стандартом для добросовестного бизнеса. Внедрение автовыпуска в режиме импорта — очередной шаг Украины к согласованию таможенных процедур с европейскими.

От экспорта к импорту

В таможне напомнили, что автоматическое оформление экспортных деклараций уже демонстрирует устойчивую динамику. В феврале текущего года более 6,5% от общего количества экспортных деклараций оформлено полностью автоматически.

Теперь автоматический выпуск применяется не только для импорта, но и для отдельных случаев временного ввоза и помещения товаров на таможенный склад. Дальнейшее развитие цифровых инструментов позволит расширять перечень товаров и таможенных режимов, доступных для автовыпуска.

таможня

