Женщина пыталась переслать почтой в Нидерланды деталь российского «шахеда» — наказанием стал штраф

Обвиняемая указала в декларации «компьютерные части», однако в посылке была деталь от дрона «Герань-2».

На Львовщине суд признал виновной женщину, которая пыталась отправить в Нидерланды деталь от российского дрона «Герань-2». Она задекларировала ее в международном почтовом отправлении как «компьютерные части», хотя такие изделия относятся к товарам военного назначения и могут пересылаться за границу только с разрешения государства.

Пустомытовский райсуд назначил ей штраф 34 тыс. грн и обязал компенсировать более 17 тыс. грн расходов на экспертизы.

Обстоятельства дела №450/141/26

В сентябре 2025 года обвиняемая сформировала международное экспресс-отправление через почтового оператора «Нова пошта». Посылку она адресовала получателю в Амстердаме (Королевство Нидерланды).

В таможенной декларации женщина указала, что пересылает «computer parts» (компьютерные части) стоимостью 113,87 евро. Отправление оформлено в Виннице, а 2 октября 2025 года она фактически передала посылку оператору почтовой связи и заплатила 1215 грн за доставку.

Однако во время таможенного контроля 7 октября 2025 года на таможенном посту «Львов-почтовый» Львовской таможни в международном почтовом отправлении обнаружили металлический блок желтого цвета, который по внешним признакам является блоком управления полетом «В-101» барражирующего беспилотного летательного аппарата «Герань-2» российского производства.

Согласно экспертным характеристикам, это изделие относится к товарам военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному экспортному контролю. Такие товары включены в соответствующий список, утвержденный постановлением Кабинета Министров №1807 от 20 ноября 2003 года.

Для их экспорта или пересылки за границу требуется разрешение Государственной службы экспортного контроля Украины, которого у обвиняемой не было.

В судебном заседании женщина полностью признала вину. Она подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и пояснила, что согласилась на пересылку предмета с целью получения дохода.

По ее словам, она не знала о необходимости получения разрешения Государственной службы экспортного контроля для международной передачи таких товаров. Обвиняемая искренне раскаялась и просила суд не назначать строгое наказание.

Правовая оценка

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемой образуют состав уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 333 Уголовного кодекса Украины — нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

При определении наказания суд учел искреннее раскаяние обвиняемой, полное признание вины, активное содействие раскрытию правонарушения, отсутствие предыдущих судимостей и положительные характеристики. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Суд также обратил внимание на принцип пропорциональности наказания, который применяется в практике Европейского суда по правам человека, в частности в решениях «Измайлов против России» и «Швидкая против Украины».

Решение суда

Пустомытовский районный суд Львовской области признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан — 34 000 грн.

Дополнительно суд постановил:

взыскать с осужденной 17 828 грн процессуальных расходов за проведение экспертиз;

отменить арест имущества, наложенный в рамках уголовного производства;

уничтожить изъятый блок управления полетом БПЛА «Герань-2» как вещественное доказательство;

вернуть осужденной мобильный телефон с SIM-картой.

Меры пресечения и гражданский иск по делу не применялись.

Приговор может быть обжалован в Львовский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения.

