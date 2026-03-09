Сейчас есть 11 запросов от стран — соседей Ирана, Европы и США по противодействию «шахедам», — Зеленский

Также страны заинтересованы в украинских системах РЭБ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку, во время которой обсудили вопросы дестабилизации из-за войны в Иране и соответствующие риски для глобальных рынков, стран региона и ближайших партнеров Украины, которые поддерживают ее в защите от агрессии РФ.

«Проблематика комплексная: все эти события на Ближнем Востоке и в регионе Залива напрямую влияют на Европу — и, в частности, на Украину, — на другие части мира, на критически важные поставки в Украину, безопасность и благополучие наших людей», — сказал он.

По его словам, были доклады секретаря СНБО, руководителей разведок, СБУ, МИД Украины, министра обороны. Проанализировали основные перспективы этой войны в Иране и возможные последствия ее затягивания. Детально рассмотрели и запросы государств на безопасностьную поддержку с украинской стороны — в противодействии «шахедам» и другим подобным вызовам.

«По состоянию на данный момент есть 11 запросов от стран — соседей Ирана, европейских государств и Америки. Есть четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, обучении. Украина готова позитивно реагировать на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизни украинцев и независимость Украины. На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой», — сказал он.

Президент подчеркнул, что СНБО вместе с Генштабом и Силами обороны будут определять, на какие еще запросы к Украине можно отреагировать положительно — так, чтобы не снижать собственные возможности защищаться.

«Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить ни одного преимущества над защитниками жизни, и нужно всем вместе работать для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках.

Украина давно предлагает партнерам обновить и усилить общие возможности защищать жизнь. Мы говорили и о совместной защите от дронов и ракет, и об уничтожении соответствующих производств режимов-агрессоров — производств оружия, которое используется в том числе сейчас в ударах. Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства «шахедов» известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в «шахедах», которые бьют по соседям Ирана.

Мир точно сильнее, чем любой, кто пытается его дестабилизировать. Рассчитываем, что партнеры будут достаточно решительными», — добавил он.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов запрос на поддержку в противодействии атакам дронов типа «шахед» в регионе Ближнего Востока.

Также Владимир Зеленский сообщал, что украинские эксперты едут на Ближний Восток сразу со способностями помочь.

