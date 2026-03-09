  1. В Украине

Кабмин обсудил с бизнесом ситуацию на рынке горючего: готовят поддержку для уязвимых потребителей

16:12, 9 марта 2026
Кабмин обсудил с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов ситуацию с ценами на топливо, договорившись о координации действий по стабильным поставкам и подготовке поддержки для наиболее уязвимых потребителей.
Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов. Стороны скоординировали дальнейшие действия в связи с текущей ситуацией на топливном рынке, которая имеет преимущественно внешние причины.

По её словам, общей задачей государства и бизнеса является обеспечение бесперебойного наличия топлива в Украине. Правительство рассчитывает, что операторы рынка — как государственная компания «Укрнафта», так и частные компании — обеспечат надлежащее наполнение рынка топливом и его стабильную доступность для потребителей по всей стране.

Свириденко подчеркнула, что цены на топливо должны формироваться справедливо с учётом текущей ситуации, в частности на мировых рынках, но без внутренних спекуляций. Она отметила, что «Укрнафта» будет выполнять роль ориентира справедливой цены на рынке.

Контролирующие органы, в частности Антимонопольный комитет Украины и Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, должны осуществлять надлежащий мониторинг ценовой ситуации и реагировать на возможные случаи спекуляций на рынке. В то же время важно, чтобы их работа не создавала необоснованного давления или препятствий для добросовестного бизнеса.

Кроме того, первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль получил задачу обеспечить ежедневную координацию с представителями рынка на базе Министерства энергетики для оперативного решения текущих вопросов, в частности тех, которые возникают в работе операторов рынка.

Отдельно министр экономики Алексей Соболев совместно с Министерством финансов и Министерством энергетики прорабатывают возможные модели поддержки для тех категорий потребителей, которые больше всего будут нуждаться в помощи в связи со значительным ростом цен на нефтепродукты.

бизнес Кабинет Министров Украины

