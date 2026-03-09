$5 тысяч за должность учителя — в Сумах разоблачили директора школы, которая продавала бронирование от мобилизации
В Сумах правоохранители разоблачили директора школы, которая организовала схему уклонения от мобилизации под видом фиктивного трудоустройства в учебное заведение. Об этом сообщает областная прокуратура.
Женщина организовала схему уклонения от призыва. Для этого она за неправомерную выгоду трудоустраивала на должности учителей с последующим бронированием и отсрочкой от военного призыва.
На самом деле такие учителя в школе не работали, а лишь значились формально.
Фиктивное трудоустройство в возглавляемое учебное заведение подозреваемая оценила в 5 тысяч долларов.
В то же время заработная плата, которую фейковые учителя получали за якобы работу, также оставалась директору.
Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в центре Сум во время получения 2 тысяч долларов в качестве второго транша неправомерной выгоды от очередного будущего «учителя» за фиктивное трудоустройство в учебное заведение.
По ходатайству следователя и прокурора решением суда ей уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под 532 тыс. грн залога.
Действия подозреваемой квалифицированы как покушение на воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 2 ст. 15/ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 368 УК Украины).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.