  1. В Украине

$5 тысяч за должность учителя — в Сумах разоблачили директора школы, которая продавала бронирование от мобилизации

16:30, 9 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фиктивные педагоги не работали в школе, а их зарплату, по данным следствия, забирала директор.
$5 тысяч за должность учителя — в Сумах разоблачили директора школы, которая продавала бронирование от мобилизации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумах правоохранители разоблачили директора школы, которая организовала схему уклонения от мобилизации под видом фиктивного трудоустройства в учебное заведение. Об этом сообщает областная прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Женщина организовала схему уклонения от призыва. Для этого она за неправомерную выгоду трудоустраивала на должности учителей с последующим бронированием и отсрочкой от военного призыва.

На самом деле такие учителя в школе не работали, а лишь значились формально.

Фиктивное трудоустройство в возглавляемое учебное заведение подозреваемая оценила в 5 тысяч долларов.

В то же время заработная плата, которую фейковые учителя получали за якобы работу, также оставалась директору.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в центре Сум во время получения 2 тысяч долларов в качестве второго транша неправомерной выгоды от очередного будущего «учителя» за фиктивное трудоустройство в учебное заведение.

По ходатайству следователя и прокурора решением суда ей уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под 532 тыс. грн залога.

Действия подозреваемой квалифицированы как покушение на воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 2 ст. 15/ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 368 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Сумы мобилизация бронирование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

ВС оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьей однополой пары

Верховный Суд оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьёй двух мужчин, подчеркнув, что это не означает легализацию однополого брака.

Выезд за границу во время войны: справедливо ли женщины-судьи попали под ограничения

Совет судей неоднократно обращался к правительству с просьбой пересмотреть ограничения на выезд для женщин-судей, однако правила пока остаются неизменными.

Решения в земельной сфере предлагается признавать недействительными только через суд

В Раде инициируют изменения в порядок отмены решений в земельной сфере

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]