Мужчина попытался зарегистрировать суррогатного ребенка, используя поддельное свидетельство о браке с собственной матерью — что решил Верховный Суд

КГС ВС пришел к выводу, что суды преждевременно разрешили дело, не учтя приговор за подделку свидетельства о браке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда отменил решения судов первой и апелляционной инстанций по делу о признании отцовства и государственной регистрации рождения ребенка, который родился по программе суррогатного материнства.

Мужчина, который считает себя биологическим отцом ребенка, просил суд признать его отцом и обязать орган государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировать рождение ребенка.

Во время рассмотрения дела выяснилось, что для оформления документов он использовал свидетельство о браке, которое оказалось поддельным. В документах мужчина указывал, что состоит в браке с женщиной, которая фактически является его матерью.

За подделку этого документа он был осужден в уголовном производстве.

Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций не учли эти обстоятельства и не выяснили полностью все факты, которые имеют значение для разрешения спора.

Поэтому решения судов были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Обстоятельства дела № 554/11048/23

Истец обратился в суд с требованиями:

признать его отцом ребенка, рожденного суррогатной матерью;

обязать орган государственной регистрации актов гражданского состояния осуществить государственную регистрацию рождения ребенка и внести соответствующие сведения об отце.

Как установили суды, в 2021 году мужчина заключил договор с медицинским центром и агентством суррогатного материнства о применении вспомогательных репродуктивных технологий. В программе использовали его сперматозоиды и донорскую яйцеклетку, а эмбрион был перенесен суррогатной матери.

В июле 2023 года в Черновицком областном перинатальном центре родилась девочка. По результатам генетических исследований вероятность отцовства истца составила более 99,999 %.

В то же время орган государственной регистрации актов гражданского состояния отказал в регистрации рождения ребенка, сославшись на отсутствие необходимого пакета документов, предусмотренного правилами государственной регистрации актов гражданского состояния в случаях применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Решения судов предыдущих инстанций

Первая инстанция

Октябрьский районный суд г. Полтавы иск удовлетворил.

Суд признал истца отцом ребенка и обязал отдел ЗАГС осуществить государственную регистрацию ее рождения с указанием истца в качестве отца.

Суд первой инстанции исходил из того, что отцовство подтверждается генетическими исследованиями, а также учел, что, по утверждению истца и представленным им доказательствам, ребенок находится на его содержании. По мнению суда, избранный способ защиты соответствует интересам ребенка.

Апелляционная инстанция

Полтавский апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении иска.

Апелляционный суд обратил внимание, что в поданных истцом документах указывалось, что он состоит в браке с другим лицом. В то же время в Государственном реестре актов гражданского состояния запись о таком браке отсутствует.

Кроме того, суд установил, что лицо, которое истец называл своей женой, фактически является его матерью. При таких обстоятельствах апелляционный суд пришел к выводу, что избранный истцом способ защиты не соответствует требованиям законодательства относительно государственной регистрации рождения ребенка.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда пришел к выводу, что решения судов предыдущих инстанций вынесены преждевременно.

Неучет уголовного производства

Верховный Суд обратил внимание, что во время рассмотрения дела уже существовал приговор суда по уголовному производству, которым истец был признан виновным в подделке свидетельства о браке.

Согласно этому приговору, истец подделал документ о якобы заключении брака с лицом, которое фактически является его матерью.

Несмотря на это, во время рассмотрения гражданского дела:

истец не сообщил судам о наличии обвинительного приговора;

суды не истребовали материалы уголовного производства;

указанные обстоятельства не получили надлежащей оценки.

Процессуальная добросовестность сторон

Верховный Суд подчеркнул, что участники процесса должны добросовестно пользоваться своими процессуальными правами.

Правопорядок не допускает ситуаций, когда лицо в разных судебных процессах ссылается на взаимоисключающие обстоятельства для продвижения собственных интересов.

В данном деле истец признал подделку свидетельства о браке в уголовном производстве, однако не сообщил об этих обстоятельствах судам в гражданском деле.

Неполное выяснение обстоятельств дела

Кассационный суд также отметил, что суды не выяснили должным образом обстоятельства происхождения ребенка и не проверили все доказательства в их совокупности.

В частности, при новом рассмотрении суд может:

назначить экспертизу ДНК для проверки отцовства;

привлечь к участию в деле суррогатную мать;

исследовать материалы уголовного производства.

Вывод Верховного Суда

Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций приняли решения без полного выяснения обстоятельств дела и без надлежащего исследования доказательств.

Кассационная жалоба удовлетворена частично.

Решение Октябрьского районного суда г. Полтавы и постановление Полтавского апелляционного суда отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.