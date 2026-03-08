Возле посольства США в Осло прогремел мощный взрыв – поврежден вход здания

Здание получило незначительные повреждения, пострадавших нет, полиция ищет подозреваемых.

Мощный взрыв прогремел ночью возле посольства США в Осло. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Норвегии. Согласно сообщению полиции, взрыв произошел 8 марта около 1 часа ночи по местному времени.

По данным издания, на место инцидента прибыли многочисленные подразделения полиции, а над зданием посольства кружил вертолет. Очевидцы рассказали, что сила взрыва была такой, что в окружающих домах ощущалась вибрация.

18-летний ученик старшей школы, который проезжал мимо здания во время инцидента, рассказал агентству, что на улице был густой слой дыма. По его словам, вход в здание был частично поврежден.

Полиция Осло сообщила, что взрыв произошел у входа в консульский отдел. Позже на месте происшествия видели двух полицейских-техников в белых комбинезонах.

По информации правоохранителей, других взрывных устройств в районе не обнаружили. Территорию обследовали с помощью служебных собак, дронов и вертолета. Полиция ведет поиск одного или нескольких возможных причастных к инциденту.

