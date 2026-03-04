Совет судей предлагает дополнить закон новой статьей об особенностях рассмотрения обращений в судах

Совет судей решил обратиться к Президенту, правительству и депутатам относительно изменений в Закон «Об обращениях граждан».

Совет судей Украины инициирует внесение изменений в Закон «Об обращениях граждан» в части регулирования порядка рассмотрения обращений в судах и обязательности проведения личного приема граждан руководством судов.

Как отмечается, после введения военного положения в 2022 году РСУ предоставил рекомендации по организации работы судов в условиях повышенных рисков безопасности. В частности, было рекомендовано временно прекратить личный прием граждан руководством судов по соображениям безопасности.

На основании этих рекомендаций отдельные суды ограничили или приостановили проведение личного приема. Вместе с тем в РСУ начали поступать обращения, в том числе от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, о необходимости обеспечения реализации права на обращение.

Рассматривая соответствующие обращения, Совет судей Украины исходил из необходимости обеспечения реализации права на обращение, гарантированного статьей 40 Конституции Украины, в том числе путем организации личного приема граждан с учетом ситуации безопасности, поскольку на сегодняшний день обязанность по его проведению предусмотрена статьей 22 Закона Украины «Об обращениях граждан».

То есть право на обращение, гарантированное статьей 40 Конституции Украины, не может быть нивелировано или поставлено в состояние полной неопределенности даже в условиях военного положения. Ситуация безопасности объективно влияет на порядок реализации этого права, однако соответствующие ограничения должны носить временный, пропорциональный и ситуативный характер и не приводить к фактическому устранению организационного механизма его осуществления.

Вместе с тем Совет судей подчеркивает, что личный прием граждан не является формой осуществления правосудия и не может приравниваться к конституционному принципу непрерывности судопроизводства. Личный прием фактически является лишь способом принятия устного обращения и не предусматривает разрешения дела по существу.

Вместе с тем вопрос проведения личного приема граждан руководством судов имеет системный характер и требует концептуального переосмысления, отмечают в РСУ.

В связи с этим, по мнению Совета судей, целесообразно определить четкие вопросы, с которыми граждане и другие лица имеют право обращаться в суд, его руководство или органы судебной власти. Речь, в частности, идет о:

организации работы суда;

режиме его функционирования;

доступности информации;

работе канцелярии и приеме корреспонденции;

соблюдении стандартов администрирования.

В то же время обращения не могут касаться:

изменения процессуальных решений по конкретным делам;

оценки доказательств;

вмешательства в ход или результаты рассмотрения;

влияния на судью при осуществлении им правосудия.

В РСУ подчеркивают, что руководство суда не имеет полномочий вмешиваться в осуществление правосудия, а право на обращение не может использоваться как инструмент влияния на судей.

Предложение изменений в законодательство

Совет судей решил обратиться к Президенту Украины, Кабинету Министров и народным депутатам с предложением дополнить Закон «Об обращениях граждан» новой статьей 23-2.

«Статья 23-2 Особенности рассмотрения обращений граждан в судах

Особенности реализации права на обращение и рассмотрения обращений граждан в судах определяются Советом судей Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" с соблюдением гарантий независимости судей и недопустимости вмешательства в осуществление правосудия».

