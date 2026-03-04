Верховный Суд представил обзор практики применения стандартов ЕСПЧ по делам о провокации преступления
Верховный Суд опубликовал тематический обзор Кассационного уголовного суда, в котором собраны ключевые выводы по провокации преступления.
В обзоре отражены правовые позиции о сущностных признаках провокации преступления в контексте практики ЕСПЧ и их применения национальными судами, проанализированы понятия и критерии провокации преступления. Обращено внимание на устранение провокации преступления от допустимого поведения правоохранительных органов.
Акцентировано и на конфиденциальном сотрудничестве и его отличиях от провокации преступления. Кроме того, в обзоре отражены требования к процессуальным документам.
