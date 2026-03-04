  1. Судебная практика
Верховный Суд представил обзор практики применения стандартов ЕСПЧ по делам о провокации преступления

13:36, 4 марта 2026
Верховный Суд обнародовал обзор практики Кассационного уголовного суда, в котором обобщены ключевые правовые позиции по признакам и критериям провокации преступления.
Верховный Суд опубликовал тематический обзор Кассационного уголовного суда, в котором собраны ключевые выводы по провокации преступления.

В обзоре отражены правовые позиции о сущностных признаках провокации преступления в контексте практики ЕСПЧ и их применения национальными судами, проанализированы понятия и критерии провокации преступления. Обращено внимание на устранение провокации преступления от допустимого поведения правоохранительных органов.

Акцентировано и на конфиденциальном сотрудничестве и его отличиях от провокации преступления. Кроме того, в обзоре отражены требования к процессуальным документам.

