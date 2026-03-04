Выполнение Украиной мероприятий Дорожной карты по вопросам верховенства права — Еврокомиссия предоставила оценку

Представители Еврокомиссии дали оценку мероприятиям Дорожной карты, по которым государственные органы отчитались как выполненным, а также предоставили рекомендации по выполнению мероприятий, срок реализации которых уже истек.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции сообщило, что провело координационную встречу с представителями органов государственной власти и Европейской комиссии с целью обсуждения текущего состояния реализации Дорожной карты по вопросам верховенства права. Во время встречи Европейская комиссия предоставила обратную связь по предварительно направленному Украиной отчету за 2025 год.

Участники обсудили состояние выполнения приоритетных для Европейской комиссии мероприятий Дорожной карты, а также определили дальнейшие шаги.

Как напомнила в своем выступлении исполняющая обязанности министра юстиции Украины, заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак, по состоянию на конец 2025 года государственные органы отчитались о достижении прогресса в выполнении Дорожной карты. В частности, было отмечено, что Министерство юстиции Украины подготовило проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также ряд других нормативно-правовых актов.

«В 2025 году были утверждены Правила профессиональной этики судьи Конституционного Суда, разработана и утверждена Концепция Единой государственной электронной системы правосудия, принят Закон Украины «Об академической добросовестности». Также был принят закон о реформировании Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) и утверждена Национальная стратегия государственной политики по наркотикам до 2030 года. Кроме того, был принят ряд стратегических документов в сфере прав человека», — отметила Людмила Сугак.

Исполняющая обязанности министра юстиции поблагодарила Еврокомиссию за предоставленные Украине промежуточные бенчмарки (interim benchmarks) в рамках Кластера 1 «Основы», которые дополнительно детализируют мероприятия Дорожной карты.

«Это четко демонстрирует готовность наших европейских партнеров продолжать переговорный процесс с Украиной. Со своей стороны мы готовы выполнить эти бенчмарки, а также внедрить 10 приоритетных реформ, определенных Еврокомиссаром Мартой Кос и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасом Качкой».

Со своей стороны представители Еврокомиссии дали оценку мероприятиям Дорожной карты, по которым государственные органы отчитались как выполненным, а также предоставили рекомендации по выполнению мероприятий, срок реализации которых уже истек.

Консультации с Европейской комиссией помогут украинским государственным органам сосредоточиться на наиболее сложных аспектах Дорожной карты и обеспечить полное выполнение всех евроинтеграционных реформ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.