  1. В Україні

Виконання Україною заходів Дорожньої карти з питань верховенства права — Єврокомісія надала оцінку

12:45, 4 березня 2026
Представники Єврокомісії надали оцінку щодо заходів Дорожньої карти, стосовно яких державні органи прозвітували як виконані, а також надали рекомендації щодо виконання заходів Дорожньої карти, строк виконання яких минув.
Фото: Reuters
Міністерство юстиції повідомило, що провело координаційну зустріч із представниками органів державної влади та Європейської Комісії з метою обговорення актуального стану реалізації Дорожньої карти з питань верховенства права. Під час зустрічі Європейська Комісія надала зворотний зв’язок щодо попередньо надісланого Україною звіту за 2025 рік.

Учасники обговорили стан виконання пріоритетних для Європейської Комісії заходів Дорожньої карти, а також окреслили подальші кроки.

Як нагадала у своєму виступі т.в.о. Міністра юстиції України, заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак, станом на кінець 2025 року державні органи відзвітували про досягнення прогресу у виконанні Дорожньої карти. Зокрема, було наголошено на підготовці Міністерством юстиції України – проєкту Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також інших нормативно-правових актів.

«У 2025 році було затверджено Правила професійної етики судді Конституційного Суду, розроблено та затверджено Концепцію Єдиної державної електронної системи правосуддя, ухвалено Закон України «Про академічну доброчесність». Також було ухвалено закон про реформування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) і затверджено Національну стратегію державної політики щодо наркотиків до 2030 року. Крім того, було ухвалено низку стратегічних документів у сфері прав людини», – зазначила Людмила Сугак.

Т.в.о. Міністра юстиції подякувала Єврокомісії за надані Україні проміжні бенчмарки (interim benchmarks) у межах Кластеру 1 «Основи», які додатково деталізують заходи Дорожньої карти.

«Це чітко демонструє готовність наших європейських партнерів продовжувати переговорний процес з Україною. Зі свого боку, ми готові виконати ці бенчмарки , а також впровадити 10 пріоритетних реформ, визначених Єврокомісаркою Мартою Кос та Віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою.

Зі свого боку представники Єврокомісії надали оцінку щодо заходів Дорожньої карти, стосовно яких державні органи прозвітували як виконані, а також надали рекомендації щодо виконання заходів Дорожньої карти, строк виконання яких минув.

Консультації з Європейською Комісією допоможуть українським державним органам зосередитися на найбільш складних аспектах Дорожньої карти та забезпечити повне виконання всіх євроінтеграційних реформ.

