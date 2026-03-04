Портативні зарядні станції для дітей з інвалідністю: хто має право та як отримати

Заява на отримання зарядної станції може бути подана одним з батьків, опікуном або іншим законним представником дитини з інвалідністю підгрупи А.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що постановою Кабінету Міністрів України № 107 від 28.01.2026 «Про внесення змін до Порядку використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації» запроваджено програму безкоштовного забезпечення портативними зарядними станціями для сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю підгрупи А.

Закупівлю портативних зарядних станцій здійснює АТ «Фонд декарбонізації України», а їх видача відбуватиметься через відділення АТ «Укрпошта».

Хто може отримати

Заява може бути подана одним з батьків, опікуном або іншим законним представником дитини з інвалідністю підгрупи А.

Законним представником може бути уповноважений представник дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї, закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, патронатний вихователь, особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка постійно проживає на території України.

Як подати заяву

Для отримання станції необхідно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України одним із способів:

- особисто (у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України);

- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (за наявності технічної можливості).

Яку інформацію необхідно зазначити в заяві

Відомості про отримувача портативної зарядної станції:

- прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

- дата народження;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- серія та номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав документ, дата закінчення строку дії документа;

- документ, який посвідчує повноваження законного представника;

- місце фактичного проживання (індекс, найменування області, назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку, корпус (за наявності), номер квартири (за наявності);

- індекс відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта» для отримання портативної зарядної станції;

- контактний мобільний номер телефону.

Інформація про дітей, яким на день подання заяви не виповнилося 18 років:

- прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

- дата народження;

- серія та номер свідоцтва про народження дитини або реквізити документа про реєстрацію народження, виданого компетентним органом іноземної держави і легалізованого в установленому порядку (для дитини віком до 14 років, а в разі відсутності паспорта громадянина України — для дітей віком до 16 років), або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформленого засобами Єдиного державного демографічного реєстру;

- відомості з медичного висновку про дитину з інвалідністю, відомості з медичного висновку про дитину з інвалідністю, копія медичного висновку про дитину з інвалідністю.

Заява підписується отримувачем портативної зарядної станції з одночасним наданням згоди на обробку персональних даних та підтвердженням факту перебування дитини на території України на момент подання заяви.

Заява на отримання портативної зарядної станції формується на кожну дитину окремо. Форма заяви знаходиться за посиланням. https://surl.li/ccrpnx

Термін подання заяв обмежений — до 1 квітня 2026 року.

