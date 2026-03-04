  1. Публікації
Законопроєкт щодо цифрової інформації через дублювання термінів відправили на доопрацювання

09:10, 4 березня 2026
Комітет рекомендує доопрацювати законопроєкт про технологічну цифрову інформацію.
Фото: shutterstock
Комітет з питань цифрової трансформації розглянув проєкт закону № 14277 про внесення змін до Закону України «Про інформацію» щодо поняття «технологічна цифрова інформація» та дійшов висновку про необхідність його суттєвого доопрацювання.

Що пропонують змінити

Проєкт закону пропонує доповнити Закон України «Про інформацію» новою статтею та офіційно визначити поняття «технологічна цифрова інформація». Йдеться про цифрові дані — налаштування систем, параметри роботи процесів, командні сигнали та аварійні повідомлення, — які використовуються і обробляються у технологічних системах об’єктів критичної інфраструктури.

Крім цього, пропонується визначити, що правовий режим технологічної цифрової інформації встановлюється законами України та міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України. Така інформація, що обробляється в технологічних системах об’єктів критичної інфраструктури, за режимом доступу належить до інформації з обмеженим доступом і підлягає захисту відповідно до закону.

Чому виникла потреба змін

Адміністрацією Держспецзв’язку здійснюються заходи державного контролю у сфері захисту інформації щодо виявлення вразливостей у роботі автоматизованих систем управління технологічними процесами та SCADA системах об’єктів критичної інфраструктури держави. У статті 19-1 Закону України «Про інформацію» визначено, що «критична технологічна інформація — це дані, які обробляються (приймаються, передаються, зберігаються) в системах управління технологічними процесами об’єктів критичної інфраструктури».

Разом з тим, на багатьох об’єктах критичної інфраструктури використовуються лише технологічні системи без управління технологічними процесами, в яких здійснюється обробка лише технологічної цифрової інформації. Також зазначено, що наразі вимоги до захисту «технологічної цифрової інформації» об’єктів критичної інфраструктури не визначені законодавством.

Законопроєкт отримав зауваження через дублювання термінів

Міністерство цифрової трансформації зазначило, що чинне законодавство вже регулює питання обігу інформації, яка обробляється в системах управління технологічними процесами об’єктів критичної інфраструктури. Тому міністерство вважає недоцільним запровадження нового терміна «технологічна цифрова інформація».

Схожу позицію висловила й Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, яка наголосила, що відповідні питання вже врегульовані у законодавстві про кібербезпеку та захист інформації.

Під час обговорення законопроєкту на засіданні 2 березня Комітет дійшов висновку, що запропоновані зміни потребують суттєвого доопрацювання, зокрема для усунення дублювання та узгодження з уже чинними визначеннями.

У підсумку Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні повернути законопроєкт № 14277 на доопрацювання.

