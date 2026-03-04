Повторний розподіл справ у судах: РСУ змінила правила у випадку недоукомплектованості судів

Рада суддів дозволила повторний автоматизований розподіл справ у разі дисбалансу навантаження: за яких умов.

Рада суддів України ухвалила рішення про внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду. Йдеться про врегулювання механізму повторного автоматизованого розподілу судових справ у випадках значної різниці в навантаженні на суддів.

Що змінюється

Відповідно до рішення, збори суддів апеляційних і касаційних судів отримали право ухвалювати рішення про повторний автоматизований розподіл справ у передбачених Положенням випадках.

Також уточнено порядок внесення змін до налаштувань автоматизованої системи — вони мають здійснюватися не пізніше ніж за один робочий день до дати їх застосування, визначеної зборами суддів.

Коли можливий повторний розподіл

Положення доповнено новим підпунктом 2.3.45-1, який передбачає повторний автоматизований розподіл у справах, де провадження ще не відкрито або розгляд не розпочато, якщо виявлено суттєвий дисбаланс у навантаженні суддів через недоукомплектованість штату.

Зокрема, новий пункт звучить наступним чином:

«Судові справи, у яких провадження не відкрито або провадження відкрито, але розгляд їх не розпочався, підлягають повторному автоматизованому розподілу у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддю, що виникла у результаті недоукомплектованості суддів відповідно до затвердженої штатної чисельності на час автоматизованого розподілу справ, та тягне за собою суттєве порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом (за рішенням зборів суддів відповідного суду)».

