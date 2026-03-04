РСУ внесла зміни до Положення про порядок виготовлення та обліку посвідчень суддів
Рада суддів внесла зміни до Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, затвердженого рішенням Ради суддів України від 01 серпня 2024 року № 23. Відповідне рішення було прийнято 2 березня.
Зиміни були прийняті у зв’язку з внесенням змін до Закону України від 2 червня 2016 року № 1402 VIII «Про судоустрій і статус суддів» та прийняттям Закону України «Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду», відповідно до вимог статті 51 Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів».
Зміни до Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці
У пункті 3.1 розділу 3 Положення після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п’ятим – шостим такого змісту:
«бланки посвідчень для Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду мають серію СААС та п’ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;
бланки посвідчень для Спеціалізованого окружного адміністративного суду мають серію СОАС та п’ятизначну нумераціювід 00001 до 99999;».
У зв'язку з цим абзаци п’ятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – шістнадцятим.
