РСУ внесла зміни до Положення про порядок виготовлення та обліку посвідчень суддів

Зміни були внесені у зв’язку прийняттям закону «Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів внесла зміни до Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, затвердженого рішенням Ради суддів України від 01 серпня 2024 року № 23. Відповідне рішення було прийнято 2 березня.

Зиміни були прийняті у зв’язку з внесенням змін до Закону України від 2 червня 2016 року № 1402 VIII «Про судоустрій і статус суддів» та прийняттям Закону України «Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду», відповідно до вимог статті 51 Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів».

Зміни до Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці

У пункті 3.1 розділу 3 Положення після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п’ятим – шостим такого змісту:

«бланки посвідчень для Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду мають серію СААС та п’ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для Спеціалізованого окружного адміністративного суду мають серію СОАС та п’ятизначну нумераціювід 00001 до 99999;».

У зв'язку з цим абзаци п’ятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – шістнадцятим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.