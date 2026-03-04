  1. В Україні

У Єврокомісії підтвердили готовність усіх шести кластерів у межах процесу вступу України до ЄС

09:43, 4 березня 2026
Європейська комісія заявила, що всі шість переговорних кластерів у межах процесу вступу України до ЄС готові до відкриття.
Фото: Reuters
Шість переговорних кластерів у межах процесу вступу України до Європейського Союзу готові до відкриття. Про заявив речник Європейська комісія Маркус Ламмерт.

Він підтвердив раніше озвучену позицію Президента Володимира Зеленського щодо готовності кластерів до початку переговорів. Президент заявляв, що буквально за кілька днів Україна буде технічно готова до відкриття всіх шести кластерів.

За словами представника Єврокомісії, Комісія, як і раніше, твердо віддана просуванню вступу України до Європейського Союзу та підтримці швидкого просування ключових реформ.

«Попри безперервну агресивну війну Росії, Україна також залишається відданою своєму шляху до ЄС, успішно завершивши процес скринінгу та просунувшись у ключових реформах», — зазначив Ламмерт.

У Єврокомісії зазначили, що двосторонній скринінг було завершено у рекордно короткі терміни, а усі шість кластерів готові до відкриття.

«Тепер рішення в руках держав-членів. Ми готові підтримати Україну на її шляху до ЄС», - вказав Ламмерт.

ЄС Україна Єврокомісія

