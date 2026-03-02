  1. В Україні

Вступ до ЄС: Зеленський заявив про технічну готовність України до відкриття кластерів

14:33, 2 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент заявив, що за кілька днів Україна буде технічно готова до відкриття всіх шести кластерів.
Вступ до ЄС: Зеленський заявив про технічну готовність України до відкриття кластерів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями держава буде технічно готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу. Водночас, за його словами, відповідне політичне рішення залежить не лише від України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Буквально за кілька днів Україна буде технічно готова до відкриття всіх шести кластерів. Ми до цього готові. Але не всі лідери Європейського Союзу готові надати таку можливість. Ви знаєте, чому і хто блокує. Тобто не всі готові дати Україні цю можливість», — сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що Єврокомісія представила Україні проміжні бенчмарки для руху до ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна Володимир Зеленський переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Італія вирішить долю судової реформи на референдумі в березні

Виборцям пропонують підтримати поділ кар’єр суддів і прокурорів, новий дисциплінарний суд та реформу суддівського самоврядування.

ККС ВС пояснив, чим відрізняється захист від провокації злочину від заперечення факту його вчинення

ККС ВС вважає, що твердження про можливу провокацію злочину із запереченням факту події отримання грошей є взаємовиключними.

Відмова без підстав: суд у Черкасах зобов’язав ТЦК переглянути рішення про відстрочку

Суд встановив, що військовий орган не може підміняти закон власними домислами

У Раді планують закріпити право на виплати дітям, які народилися після загибелі батька-військового

Пропонується закріпити право на виплату допомоги дітям, народженим після загибелі військового.

Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]