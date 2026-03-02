Вступ до ЄС: Зеленський заявив про технічну готовність України до відкриття кластерів

Президент заявив, що за кілька днів Україна буде технічно готова до відкриття всіх шести кластерів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями держава буде технічно готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу. Водночас, за його словами, відповідне політичне рішення залежить не лише від України.

«Буквально за кілька днів Україна буде технічно готова до відкриття всіх шести кластерів. Ми до цього готові. Але не всі лідери Європейського Союзу готові надати таку можливість. Ви знаєте, чому і хто блокує. Тобто не всі готові дати Україні цю можливість», — сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що Єврокомісія представила Україні проміжні бенчмарки для руху до ЄС.

