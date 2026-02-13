  1. В Україні

Судова реформа та юстиція: Єврокомісія представила Україні проміжні бенчмарки для руху до ЄС

14:12, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Європейська Комісія презентувала деталізовані вимоги, які Україна зобов’язана виконати, аби досягти євроінтеграційного прогресу за переговорним Кластером 1.
Судова реформа та юстиція: Єврокомісія представила Україні проміжні бенчмарки для руху до ЄС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська Комісія представила Україні проміжні бенчмарки в межах переговорного Кластера 1 «Основи процесу вступу в ЄС».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

9-10 лютого т.в.о. Міністра юстиції Людмила Сугак взяла участь у роз’яснювальних зустрічах з Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань розширення та Східного сусідства (DG ENEST) щодо проміжних бенчмарків («interim benchmarks») для України.

Темою обговорень стало практичне виконання переданих Україні ключових показників за переговорним Кластером 1.

Як зауважили у Мінʼюсті, проміжні бенчмарки передбачені лише для переговорних розділів 23 «Судова влада та основоположні права» та 24 «Юстиція, свобода та безпека», проте саме вони є критично важливим етапом переговорного процесу, оскільки їх досягнення є важливою передумовою для подальшого просування переговорного процесу в межах Кластера 1 та враховується під час оцінки прогресу України і ухвалення рішень щодо відкриття, просування та закриття інших переговорних кластерів.

За рекомендаціями від представників Європейської Комісії, українська сторона наголосила на тому, що практична реалізація реформ, необхідних для подальшого просування переговорного процесу, є основним пріоритетом усіх органів державної влади.

Проміжні бенчмарки тісно корелюють із вимогами Дорожньої карти з питань верховенства права та інших документів, що були затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2025 р. №475-р. Водночас, як вказують у Мінʼюсті, їх не слід розглядати як вичерпний перелік вимог: інші питання, що висвітлюються у межах регулярної звітності, зокрема Звіту про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу, також матимуть суттєве значення для подальшого просування переговорного процесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

судова реформа Європа Україна мінюст Єврокомісія Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи у сфері ядерної енергії будуть стягуватися через виконавчу службу

Рішення про штрафи у сфері ядерної енергетики планують зробити виконавчими документами для примусового стягнення.

Суддю Верховного Суду у відставці Бориса Гулька нагородили почесною відзнакою

Під час відкриття Судового року голова Верховного Суду нагородив суддю у відставці почесною відзнакою.

Рада ініціює зменшення військового збору та авансових внесків для АЗС

Парламент пропонує закріплення презумпції невинуватості платника та запровадження мораторію на зміну податків до кінця війни.

Втрачені біткоїни: Верховний Суд про мільйонні збитки та відповідальніcть за нанесену шкоду

Суд визнав, що навіть колосальні втрати не можуть бути компенсовані без належного підтвердження.

ЄСПЛ визнав незаконним перехоплення розмов адвоката у справі «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЄСПЛ підкреслив, що втручання у професійну комунікацію юриста потребує особливої аргументації та перевірки пропорційності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]