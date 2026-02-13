Судова реформа та юстиція: Єврокомісія представила Україні проміжні бенчмарки для руху до ЄС

Європейська Комісія презентувала деталізовані вимоги, які Україна зобов’язана виконати, аби досягти євроінтеграційного прогресу за переговорним Кластером 1.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська Комісія представила Україні проміжні бенчмарки в межах переговорного Кластера 1 «Основи процесу вступу в ЄС».

9-10 лютого т.в.о. Міністра юстиції Людмила Сугак взяла участь у роз’яснювальних зустрічах з Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань розширення та Східного сусідства (DG ENEST) щодо проміжних бенчмарків («interim benchmarks») для України.

Темою обговорень стало практичне виконання переданих Україні ключових показників за переговорним Кластером 1.

Як зауважили у Мінʼюсті, проміжні бенчмарки передбачені лише для переговорних розділів 23 «Судова влада та основоположні права» та 24 «Юстиція, свобода та безпека», проте саме вони є критично важливим етапом переговорного процесу, оскільки їх досягнення є важливою передумовою для подальшого просування переговорного процесу в межах Кластера 1 та враховується під час оцінки прогресу України і ухвалення рішень щодо відкриття, просування та закриття інших переговорних кластерів.

За рекомендаціями від представників Європейської Комісії, українська сторона наголосила на тому, що практична реалізація реформ, необхідних для подальшого просування переговорного процесу, є основним пріоритетом усіх органів державної влади.

Проміжні бенчмарки тісно корелюють із вимогами Дорожньої карти з питань верховенства права та інших документів, що були затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2025 р. №475-р. Водночас, як вказують у Мінʼюсті, їх не слід розглядати як вичерпний перелік вимог: інші питання, що висвітлюються у межах регулярної звітності, зокрема Звіту про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу, також матимуть суттєве значення для подальшого просування переговорного процесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.