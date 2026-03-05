  1. У світі

Естонія наполягає на довічній забороні в’їзду до ЄС російським солдатам, які воювали проти України

21:09, 5 березня 2026
Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро підтвердив, що країна продовжить блокувати доступ до Шенгенської зони для російських комбатантів, які воюють або воювали в Україні.
Естонія наполягає на довічній забороні в’їзду до ЄС російським солдатам, які воювали проти України
Фото: ERR
Естонія продовжуватиме відстоювати заборону в’їзду до Шенгенської зони для російських солдатів, які брали або беруть участь у війні проти України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, повідомляє ERR.

«Ми не можемо забувати про російську агресію проти України. Запропонована Естонією ініціатива саме про це. Ми пропонуємо ввести довічну заборону на в'їзд до Шенгенської зони для всіх російських колишніх комбатантів, які воюють або воювали в Україні. Таких людей сотні тисяч, і вони вчаться вбивати, руйнувати, робити жахливі речі», – наголосив Таро.

За його словами, збереження можливості в’їзду таких осіб може стати інструментом для організованої злочинності: «Ми бачили це в 1990-х із російською мафією. Будуть вбивства, бандитські війни, вибухи та загибель невинних людей, якщо не відреагувати».

Естонія вже ухвалила 1500 рішень про заборону в’їзду для колишніх комбатантів. Міністр закликав усю Європу приєднатися до ініціативи: «Це не просто питання нашої безпеки, а величезна проблема для всієї Європи».

росія ЄС військові Україна війна Естонія

