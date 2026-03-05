Банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень більше не є платіжним засобом: що пояснили у НБУ

Станом на сьогодні всі паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень вилучені з обігу.

У Національному банку України пояснили, що всі банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень наразі перестали бути засобами платежу.

У НБУ вирішили пояснице це, адже у громадян виникли запитання після повідомлення про вилучення з обігу банкнот зразків 2003–2007 років. Деякі люди помилково сприйняли цю інформацію як прив’язку до року випуску, зазначеного на банкноті.

У регулятора пояснили, що йдеться не про рік випуску, а про дизайн банкнот. Зразками 2003–2007 років вважаються банкноти, дизайн яких був оновлений і затверджений у цей період — зокрема синьо-жовта 1 гривня, коричнева 2 гривні, синя 5 гривень і червона 10 гривень. Усі такі банкноти, незалежно від року випуску, більше не є платіжним засобом.

Якщо ж такі банкноти залишилися на руках — їх можна обміняти.

Обмін здійснюється безоплатно та без обмеження суми:

у всіх відділеннях банків України — до 26 лютого 2027 року;

в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 28 лютого 2029 року;

у Національному банку України — безстроково.

У НБУ також нагадали, що банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень попередніх зразків і дизайнів втратили статус платіжного засобу ще у жовтні 2020 року.

Таким чином, станом на сьогодні всі паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень вилучені з обігу, а їх функцію повністю виконують обігові монети відповідних номіналів.

