  1. В Україні

Банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень більше не є платіжним засобом: що пояснили у НБУ

22:00, 5 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Станом на сьогодні всі паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень вилучені з обігу.
Банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень більше не є платіжним засобом: що пояснили у НБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Національному банку України пояснили, що всі банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень наразі перестали бути засобами платежу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У НБУ вирішили пояснице це, адже у громадян виникли запитання після повідомлення про вилучення з обігу банкнот зразків 2003–2007 років. Деякі люди помилково сприйняли цю інформацію як прив’язку до року випуску, зазначеного на банкноті.

У регулятора пояснили, що йдеться не про рік випуску, а про дизайн банкнот. Зразками 2003–2007 років вважаються банкноти, дизайн яких був оновлений і затверджений у цей період — зокрема синьо-жовта 1 гривня, коричнева 2 гривні, синя 5 гривень і червона 10 гривень. Усі такі банкноти, незалежно від року випуску, більше не є платіжним засобом.

Якщо ж такі банкноти залишилися на руках — їх можна обміняти.

Обмін здійснюється безоплатно та без обмеження суми:

  • у всіх відділеннях банків України — до 26 лютого 2027 року;
  • в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 28 лютого 2029 року;
  • у Національному банку України — безстроково.

У НБУ також нагадали, що банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень попередніх зразків і дизайнів втратили статус платіжного засобу ще у жовтні 2020 року.

Таким чином, станом на сьогодні всі паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень вилучені з обігу, а їх функцію повністю виконують обігові монети відповідних номіналів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Акції Укрнафти на 80 тисяч для суддів Харківського окружного адмінсуду: ВРП перевірить обставини можливої провокації

Судді Харківського адмінсуду повідомили про спробу дискредитації: отримані листи про підкуп від імені поліції, в той час як поліція спростовує свою причетність.

ВРП оголосила конкурс на посаду Голови Служби судової охорони: порядок та умови

Служба судової охорони отримає нового керівника: Вища рада правосуддя оголосила про початок конкурсу

Безпека суддів під час війни: ВРП розглянула повідомлення судді про збір особистої інформації

Суддя заявила про пряму загрозу безпеці своєї родини через дії представника позивача, який долучив до матеріалів справи конфіденційні дані про її місце проживання.

Строк оскарження рішень ВККС рахується з дня їх ухвалення: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду наголосила, що строк звернення до суду щодо оскарження рішень ВККС, які встановлюють правила проведення добору суддів, починається з моменту їх ухвалення та оприлюднення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]