У США зміниться міністр внутрішньої безпеки: Крісті Ноем перейде на іншу посаду

Сенатор Маркуейн Маллін може очолити Міністерство внутрішньої безпеки вже наприкінці березня.

Президент США Дональд Трамп оголосив про кадрові зміни в уряді — Міністерство внутрішньої безпеки очолить сенатор-республіканець від штату Оклахома Маркуейн Маллін.

Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social. За його словами, новий керівник відомства має приступити до виконання обов’язків 31 березня 2026 року.

«Мені приємно повідомити, що дуже шановний сенатор від прекрасного штату Оклахома Маркуейн Маллін 31 березня 2026 року стане міністром внутрішньої безпеки США», — написав Трамп.

Маллін змінить на цій посаді Крісті Ноем. Трамп наголосив, що робота Ноем на посаді була успішною і вона продовжить роботу в адміністрації.

«Крісті Ноем досягла видатних результатів», — заявив президент, додавши, що вона обійме нову посаду спеціального посланця з питань безпеки на Американському континенті.

Відповідно до процедури, кандидатуру Маркуейна Малліна ще має затвердити Сенат США.

