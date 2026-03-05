Пенсія родинам загиблих та зниклих безвісти військових – хто має право та як оформити виплати

Сім’ї загиблих і зниклих безвісти військових можуть отримати 70% грошового забезпечення.

Члени сімей загиблих або померлих військовослужбовців в Україні мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Вона призначається, якщо Захисник або Захисниця загинули чи померли під час проходження служби, не пізніше трьох місяців після звільнення або пізніше — внаслідок поранення, контузії чи захворювання, отриманих під час служби. Про це розповіли у Мінветеранів.

За даними відомства, таке ж право мають родини військовослужбовців, які зникли безвісти під час захисту України від російської агресії. Їх прирівнюють до сімей загиблих відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Хто може отримати пенсію

Право на виплату мають:

діти до 18 років або до 23 років, якщо навчаються за денною формою;

непрацездатні батьки, дружина або чоловік, якщо після смерті військового вони втратили основне джерело доходу;

члени сімей військових-пенсіонерів, якщо годувальник помер під час отримання пенсії або протягом п’яти років після її припинення.

Розмір виплат

Батькам (одному з батьків), дружині або чоловікові призначається 70% грошового забезпечення загиблого незалежно від наявності інших непрацездатних членів родини.

Дитина отримує 70% грошового забезпечення загиблого годувальника. Якщо дітей двоє і більше — кожному виплачується по 50%.

Куди звертатися

Якщо військовослужбовцю пенсія не була призначена, заяву потрібно подати через уповноважений структурний підрозділ міністерства або відомства, де він проходив службу.

Якщо військовий уже отримував пенсію, слід звернутися до сервісного центру Пенсійний фонд України за місцем проживання або перебування.

Які документи потрібні

До заяви додаються копії:

паспорта громадянина України та відомостей про місце реєстрації або проживання;

документа, що підтверджує РНОКПП, або паспорта з відповідною відміткою про відмову від нього;

свідоцтва про смерть;

документів, що підтверджують родинні відносини (свідоцтво про народження, одруження);

документів про непрацездатність;

документа про встановлення групи інвалідності (за наявності);

висновку про час настання інвалідності до 18 років — для призначення пенсії дитині, яка досягла повноліття;

довідки закладу освіти про навчання за денною формою;

документів про страховий стаж не менше 20 років — для призначення пенсії матері або дружині віком від 50 до 55 років;

документів, що підтверджують, що пасинок або падчерка не отримують аліменти від батьків;

реквізитів банківського рахунку.

За детальною консультацією можна звернутися до фахівця із супроводу.

Збільшення мінімальних виплат з березня 2026 року

Як раніше писала «Судово-юридична газета», із 1 березня 2026 року зросла адресна фінансова допомога для членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час захисту України від російської агресії.

Мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї — батьків, дружини чи чоловіка загиблого військового, а також для однієї дитини, якій замість пенсії призначено державну допомогу, становить не менше 12 810 грн на особу. Раніше ця сума складала 7 800 грн.

Для родин, де допомогу отримують двоє або більше членів сім’ї (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а також для двох і більше дітей загиблого військовослужбовця, розмір виплати становить не менше 10 020 грн на кожного. Раніше — 6 100 грн.

Починаючи з 1 березня 2027 року всі виплати щороку індексуватимуться. Перерахунок здійснюється автоматично, без подання додаткових заяв.

