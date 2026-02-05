З 1 березня підвищують мінімальні виплати сім’ям загиблих і зниклих безвісти захисників: нові суми

Уряд підвищує мінімальні пенсійні виплати родинам загиблих і зниклих безвісти захисників.

Кабінет Міністрів оголосив про підвищення мінімальних пенсійних виплат і державної допомоги для членів сімей захисників і захисниць України, які загинули або зникли безвісти під час відсічі збройної агресії РФ.

Як повідомили в уряді, з 1 березня в Україні зросте адресна підтримка таких родин.

Нові розміри мінімальних виплат

Зокрема, мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї з числа батьків, дружин або чоловіків, а також на одну дитину полеглого захисника чи захисниці, або на дитину, якій замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше 12 810 грн на особу.

Наразі мінімальний розмір такої виплати складає 7 800 грн.

Також зросте мінімальна пенсійна виплата для сімей, у яких пенсія або державна соціальна допомога призначені на двох і більше членів родини загиблого захисника чи захисниці (крім непрацездатних батьків, дружини або чоловіка). У таких випадках розмір виплати становитиме не менше 10 020 грн на кожного члена сім’ї замість чинних 6 100 грн.

Подальша індексація

В уряді зазначили, що з 1 березня 2027 року зазначені розміри мінімальних виплат щороку індексуватимуться.

