  1. В Україні

З 18 березня поїзди «Інтерсіті» Київ-Харків курсуватимуть лише до Полтави — що відомо

09:59, 18 березня 2026
Пряме швидкісне сполучення тимчасово відсутнє, пасажирам пропонують альтернативні рейси.
Із 18 березня швидкісні поїзди класу «Інтерсіті» сполученням Харків – Київ та у зворотному напрямку курсуватимуть лише до Полтави. Пряме швидкісне сполучення тимчасово відсутнє через вплив бойових дій. Про це повідомили в Південній залізниці, передає «Думка».

Зокрема, обмеження стосуються всіх поїздів «Інтерсіті», які прямують до Харкова, і починають діяти з 18 березня.

Представник відомства підтвердив зміни в русі поїздів, зазначивши: «Єдине, що я можу вам сказати, що це дійсно так, дійсно поїзди не їдуть, але офіційну інформацію видасть офіційний канал Укрзалізниці. Наразі так, це дійсно правда».

Після цього пасажири, які вже придбали квитки на швидкісні рейси з Харкова до Києва, почали отримувати повідомлення про зміну маршруту та необхідність пересадки у Полтаві.

Зокрема, пасажирам рейсу №723 Харків – Київ, що мав вирушити 18 березня о 13:12, повідомили: «у зв’язку з впливом бойових дій курсування поїзда Інтерсіті №723 Харків – Київ тимчасово обмежене від станції Полтава-Південна».

Пасажирам пропонують альтернативу: за наявними квитками сісти на поїзд №223 Харків – Полтава з відправленням о 13:50. На станції Полтава-Південна необхідно здійснити пересадку на свій рейс №723 до Києва.

В «Укрзалізниці» зазначають: «Поїзна бригада та працівники станції нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть зорієнтуватися під час пересадки. Розуміємо, що такі зміни можуть спричинити певні незручності, однак вони є вимушеними та запроваджені для забезпечення стабільного руху».

На Південній залізниці радять пасажирам стежити за офіційними повідомленнями «Укрзалізниці» та уточнювати деталі поїздок.

Київ Харків Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Комітет розгляне законопроєкт про повноважність місцевих рад в умовах воєнного стану

Депутати вирішують як працювати місцевим радам в умовах відсутності виборів.

Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

«Lexus» під арештом: апеляція у Харкові вирішила спір щодо автомобіля між родичами

Чи впливає обізнаність покупця про відчуження авто на законність купівлі.

ВП ВС визначила: в об’єднаних провадженнях суб’єкт продовження строків визначається за датою початку першого провадження

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила, що в об’єднаних провадженнях застосовується процесуальний режим того провадження, яке розпочато раніше, і саме він визначає суб’єкта продовження строків.

Через обмежену систему контролю Україна втрачає 20 млрд грн на гральному бізнесі щороку

ТСК оприлюднила звіт про роботу: Україна недоотримує мільярди через слабкий контроль грального бізнесу та невиконання зобов’язань МВФ.

