З 18 березня поїзди «Інтерсіті» Київ-Харків курсуватимуть лише до Полтави — що відомо

Пряме швидкісне сполучення тимчасово відсутнє, пасажирам пропонують альтернативні рейси.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 18 березня швидкісні поїзди класу «Інтерсіті» сполученням Харків – Київ та у зворотному напрямку курсуватимуть лише до Полтави. Пряме швидкісне сполучення тимчасово відсутнє через вплив бойових дій. Про це повідомили в Південній залізниці, передає «Думка».

Зокрема, обмеження стосуються всіх поїздів «Інтерсіті», які прямують до Харкова, і починають діяти з 18 березня.

Представник відомства підтвердив зміни в русі поїздів, зазначивши: «Єдине, що я можу вам сказати, що це дійсно так, дійсно поїзди не їдуть, але офіційну інформацію видасть офіційний канал Укрзалізниці. Наразі так, це дійсно правда».

Після цього пасажири, які вже придбали квитки на швидкісні рейси з Харкова до Києва, почали отримувати повідомлення про зміну маршруту та необхідність пересадки у Полтаві.

Зокрема, пасажирам рейсу №723 Харків – Київ, що мав вирушити 18 березня о 13:12, повідомили: «у зв’язку з впливом бойових дій курсування поїзда Інтерсіті №723 Харків – Київ тимчасово обмежене від станції Полтава-Південна».

Пасажирам пропонують альтернативу: за наявними квитками сісти на поїзд №223 Харків – Полтава з відправленням о 13:50. На станції Полтава-Південна необхідно здійснити пересадку на свій рейс №723 до Києва.

В «Укрзалізниці» зазначають: «Поїзна бригада та працівники станції нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть зорієнтуватися під час пересадки. Розуміємо, що такі зміни можуть спричинити певні незручності, однак вони є вимушеними та запроваджені для забезпечення стабільного руху».

На Південній залізниці радять пасажирам стежити за офіційними повідомленнями «Укрзалізниці» та уточнювати деталі поїздок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.