С 18 марта поезда «Интерсити» Киев-Харьков будут курсировать только до Полтавы — что известно

09:59, 18 марта 2026
Прямое скоростное сообщение временно отсутствует, пассажирам предлагают альтернативные рейсы.
С 18 марта скоростные поезда класса «Интерсити» сообщением Харьков – Киев и в обратном направлении будут курсировать только до Полтавы. Прямое скоростное сообщение временно отсутствует из-за влияния боевых действий. Об этом сообщили в Южной железной дороге, передает «Думка».

В частности, ограничения касаются всех поездов «Интерсити», следующих в Харьков, и начинают действовать с 18 марта.

Представитель ведомства подтвердил изменения в движении поездов, отметив: «Едине, что я могу вам сказать, что это действительно так, действительно поезда не едут, но официальную информацию выдаст официальный канал Укрзализныци. На данный момент да, это действительно правда».

После этого пассажиры, которые уже приобрели билеты на скоростные рейсы из Харькова в Киев, начали получать сообщения об изменении маршрута и необходимости пересадки в Полтаве.

В частности, пассажирам рейса №723 Харьков – Киев, который должен был отправиться 18 марта в 13:12, сообщили: «в связи с влиянием боевых действий курсирование поезда Интерсити №723 Харьков – Киев временно ограничено от станции Полтава-Южная».

Пассажирам предлагают альтернативу: по уже приобретенным билетам сесть на поезд №223 Харьков – Полтава с отправлением в 13:50. На станции Полтава-Южная необходимо пересесть на свой рейс №723 до Киева.

В «Укрзализныце» отмечают: «Поездная бригада и работники станции предоставят всю необходимую информацию и помогут сориентироваться во время пересадки. Понимаем, что такие изменения могут вызвать определенные неудобства, однако они являются вынужденными и введены для обеспечения стабильного движения».

В Южной железной дороге советуют пассажирам следить за официальными сообщениями «Укрзализныци» и уточнять детали поездок.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Приостановка службы из-за СЗЧ и трудовые гарантии контрактников: ключевые позиции Верховного Суда

Верховный Суд сформировал ряд правовых позиций, защищающих права военнослужащих.

«Lexus» под арестом: апелляция в Харькове разрешила спор по поводу автомобиля между родственниками

Влияет ли осведомленность покупателя об отчуждении авто на законность покупки.

БП ВС определила: в объединенных производствах субъект продления сроков определяется по дате начала первого производства

Великая Палата Верховного Суда разъяснила, что в объединенных производствах применяется процессуальный режим того производства, которое было начато ранее, и именно он определяет субъекта продления сроков.

Через ограниченную систему контроля Украина теряет около 20 млрд грн в сфере игорного бизнеса каждый год

ТСК опубликовала отчет о своей работе: Украина недополучает миллиарды из-за слабого контроля игорного бизнеса и невыполнения обязательств перед МВФ.

«Серый экспорт» на миллиарды: что показал отчет ВСК по расследованию схем невозврата валютной выручки

Парламентская комиссия представила отчет о системных нарушениях во внешнеэкономической деятельности.

