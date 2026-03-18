С 18 марта поезда «Интерсити» Киев-Харьков будут курсировать только до Полтавы — что известно

Прямое скоростное сообщение временно отсутствует, пассажирам предлагают альтернативные рейсы.

С 18 марта скоростные поезда класса «Интерсити» сообщением Харьков – Киев и в обратном направлении будут курсировать только до Полтавы. Прямое скоростное сообщение временно отсутствует из-за влияния боевых действий. Об этом сообщили в Южной железной дороге, передает «Думка».

В частности, ограничения касаются всех поездов «Интерсити», следующих в Харьков, и начинают действовать с 18 марта.

Представитель ведомства подтвердил изменения в движении поездов, отметив: «Едине, что я могу вам сказать, что это действительно так, действительно поезда не едут, но официальную информацию выдаст официальный канал Укрзализныци. На данный момент да, это действительно правда».

После этого пассажиры, которые уже приобрели билеты на скоростные рейсы из Харькова в Киев, начали получать сообщения об изменении маршрута и необходимости пересадки в Полтаве.

В частности, пассажирам рейса №723 Харьков – Киев, который должен был отправиться 18 марта в 13:12, сообщили: «в связи с влиянием боевых действий курсирование поезда Интерсити №723 Харьков – Киев временно ограничено от станции Полтава-Южная».

Пассажирам предлагают альтернативу: по уже приобретенным билетам сесть на поезд №223 Харьков – Полтава с отправлением в 13:50. На станции Полтава-Южная необходимо пересесть на свой рейс №723 до Киева.

В «Укрзализныце» отмечают: «Поездная бригада и работники станции предоставят всю необходимую информацию и помогут сориентироваться во время пересадки. Понимаем, что такие изменения могут вызвать определенные неудобства, однако они являются вынужденными и введены для обеспечения стабильного движения».

В Южной железной дороге советуют пассажирам следить за официальными сообщениями «Укрзализныци» и уточнять детали поездок.

