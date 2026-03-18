  1. В Україні

Нацбанк оштрафував Укрпошту на 255 тисяч гривень за порушення платіжного законодавства

11:47, 18 березня 2026
Причина — неподання запитуваних документів і інформації у встановлені строки.
Національний банк України застосував до АТ «Укрпошта» штраф у розмірі 255 тис. грн за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг.

Як повідомили в НБУ, санкцію накладено через неподання установою у встановлені строки запитуваної інформації та документів відповідно до вимог регулятора.

Порушення норм Закону України «Про платіжні послуги» було встановлено за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю товариства.

Рішення про застосування заходу впливу ухвалив 16 березня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури Національного банку.

В «Укрпошті» мають сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення.

