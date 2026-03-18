Нацбанк оштрафовал Укрпочту на 255 тысяч гривен за нарушение платежного законодательства

11:47, 18 марта 2026
Причина — непредоставление запрашиваемых документов и информации в установленные сроки.
Национальный банк Украины применил к АО «Укрпочта» штраф в размере 255 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг.

Как сообщили в НБУ, санкция наложена из-за непредоставления учреждением в установленные сроки запрашиваемой информации и документов в соответствии с требованиями регулятора.

Нарушение норм Закона Украины «О платежных услугах» было установлено по результатам безвыездного надзора за деятельностью общества.

Решение о применении меры воздействия принял 16 марта 2026 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры Национального банка.

В «Укрпочте» должны уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения.

