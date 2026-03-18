Нацбанк оштрафовал Укрпочту на 255 тысяч гривен за нарушение платежного законодательства

Причина — непредоставление запрашиваемых документов и информации в установленные сроки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины применил к АО «Укрпочта» штраф в размере 255 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг.

Как сообщили в НБУ, санкция наложена из-за непредоставления учреждением в установленные сроки запрашиваемой информации и документов в соответствии с требованиями регулятора.

Нарушение норм Закона Украины «О платежных услугах» было установлено по результатам безвыездного надзора за деятельностью общества.

Решение о применении меры воздействия принял 16 марта 2026 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры Национального банка.

В «Укрпочте» должны уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.