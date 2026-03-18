Через обмежену систему контролю Україна втрачає 20 млрд грн на гральному бізнесі щороку

ТСК оприлюднила звіт про роботу: Україна недоотримує мільярди через слабкий контроль грального бізнесу та невиконання зобов’язань МВФ.

На засіданні Тимчасової слідчої комісії 10 березня 2026 року було розглянуто результати розслідування та затверджено звіт про можливі протиправні дії посадовців державних органів і підприємств, які могли зашкодити економічній безпеці України.

Найбільш критичні ризики, на які звертає увагу ТСК

Тимчасова слідча комісія оцінила стан виконання міжнародних зобов’язань України.

Комісія звертає увагу на відсутність чіткого плану фінансування дефіциту бюджету на 2026 рік, який оцінюється щонайменше у 20–25 млрд євро. Програма МВФ перебуває у підвішеному стані через ризик невиконання ключових зобов’язань, що ставить під загрозу отримання 8,2 млрд дол. США від МВФ та близько 90 млрд євро від ЄС. Невиконання індикаторів Плану України за IV квартал 2025 року може призвести до недоотримання 2,3–2,6 млрд євро, а за підсумками 2025 року – понад 3,6–3,9 млрд євро.

Важливою реформою для виконання міжнародних зобов’язань є ефективне корпоративне управління на державних підприємствах. Призначення наглядових рад є кроком уперед, але реальна ефективність ще потребує покращення.

Комісія також зазначає ризики нової програми МВФ через невиконання попередніх зобов’язань та нереалістичні нові умови. Затримки у поданні звітів за II квартал 2025 року та невиконання індикаторів за I і III квартали за Планом України для Ukraine Facility призводять до відтермінування міжнародних платежів.

Невиконання міжнародних зобов’язань вже призвело до втрати понад 4,5 млрд євро фінансової підтримки у першій половині 2025 року. Комісія закликає прискорити реформи та забезпечити фінансування на 2026 рік, зокрема у сфері корпоративного управління, податкового адміністрування та виконання зобов’язань за програмами МВФ і Ukraine Facility.

Податкові реформи та гральний бізнес

Тимчасова слідча комісія протягом 2025 року щомісяця відстежувала роботу Державної податкової служби (ДПС) та прогрес реформ у податковому адмініструванні.

Серед ключових новацій:

Інформаційна система електронного аудиту «Е-аудит» була запущена 31 грудня 2025 року, хоча введення затримувалося.

107 великих платників податків отримали інформацію про обов’язок надавати SAF-T UA файли під час перевірок.

Продовжується впровадження системи управління податковими ризиками для зменшення корупції та підвищення доброчесності платників податків.

ДПС також запровадила електронну взаємодію з Казначейством та платіжними системами для автоматичного списання коштів боржників, але реформа ще не повністю впроваджена.

У звіті ТСК йдеться, що гральний бізнес лишається проблемним: надходження від цієї сфери зросли лише на 0,9 %, а податок на доходи фізичних осіб від виграшів зменшився на 644,7 млн грн. Основна причина — маніпуляції з виплатами виграшів та відсутність онлайн-моніторингу (ДСОМ), який мав би забезпечити прозорість операцій та повну сплату податків.

ДСОМ запроваджується поетапно: перша черга завершена у грудні 2025 року, але функціонал обмежений і не дозволяє повністю контролювати ринок. Через це держава щороку втрачає близько 20 млрд грн від грального бізнесу, а можливі втрати від припинення сплати ліцензійної плати становлять ще близько 1 млрд грн на рік.

Моніторинг управління арештованими активами у 2025 році

У 2025 році Тимчасова слідча комісія відстежувала, як АРМА управляє арештованими активами. У системі «Прозорро» було проведено моніторинг 213 конкурсних відборів управителів, з яких 177 конкурсів не відбулися або були скасовані, лише один конкурс тривав, а в результаті підписано всього 30 договорів на управління активами.

Крім того, комісія виявила схеми заниження доходів управителів активів. Серед порушень:

Договори оренди не погоджуються з АРМА, у них не вказано спеціальний рахунок для надходжень.

У договорах активи фіксуються за значно нижчою ціною, ніж ринкова.

Створюється мережа компаній, пов’язаних з управителем, яким передають активи за неринковими цінами.

Управителі, обрані для проведення культурних заходів, насправді не виконують цих робіт, а активи передають орендарям, які отримують основні доходи.

