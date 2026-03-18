Через ограниченную систему контроля Украина теряет около 20 млрд грн в сфере игорного бизнеса каждый год

ТСК опубликовала отчет о своей работе: Украина недополучает миллиарды из-за слабого контроля игорного бизнеса и невыполнения обязательств перед МВФ.

На заседании Временной следственной комиссии 10 марта 2026 года были рассмотрены результаты расследования и утвержден отчет о возможных противоправных действиях должностных лиц государственных органов и предприятий, которые могли навредить экономической безопасности Украины.

Наиболее критичные риски, на которые обращает внимание ТСК

Временная следственная комиссия оценила состояние выполнения международных обязательств Украины.

Комиссия обращает внимание на отсутствие четкого плана финансирования дефицита бюджета на 2026 год, который оценивается как минимум в 20–25 млрд евро. Программа МВФ находится в подвешенном состоянии из-за риска невыполнения ключевых обязательств, что ставит под угрозу получение 8,2 млрд долл. США от МВФ и около 90 млрд евро от ЕС. Невыполнение индикаторов Плана Украины за IV квартал 2025 года может привести к недополучению 2,3–2,6 млрд евро, а по итогам 2025 года – более 3,6–3,9 млрд евро.

Важной реформой для выполнения международных обязательств является эффективное корпоративное управление на государственных предприятиях. Назначение наблюдательных советов – шаг вперед, но реальная эффективность требует улучшения.

Комиссия также отмечает риски новой программы МВФ из-за невыполнения предыдущих обязательств и нереалистичных новых условий. Задержки с подачей отчетов за II квартал 2025 года и невыполнение индикаторов за I и III кварталы по Плану Украины для Ukraine Facility приводят к отсрочке международных платежей.

Невыполнение международных обязательств уже привело к потере более 4,5 млрд евро финансовой поддержки в первой половине 2025 года. Комиссия призывает ускорить реформы и обеспечить финансирование на 2026 год, включая сферу корпоративного управления, налогового администрирования и выполнения обязательств по программам МВФ и Ukraine Facility.

Налоговые реформы и игорный бизнес

В течение 2025 года Временная следственная комиссия ежемесячно отслеживала работу Государственной налоговой службы (ГНС) и прогресс реформ в налоговом администрировании.

Ключевые новации:

Информационная система электронного аудита «Е-аудит» была запущена 31 декабря 2025 года, хотя внедрение задерживалось.

107 крупных налогоплательщиков получили информацию о необходимости предоставлять SAF-T UA файлы при проверках.

Продолжается внедрение системы управления налоговыми рисками для снижения коррупции и повышения добросовестности налогоплательщиков.

ГНС также внедрила электронное взаимодействие с Казначейством и платежными системами для автоматического списания средств должников, но реформа пока не полностью реализована.

В отчете ТСК отмечается, что игорный бизнес остается проблемной сферой: поступления от этой отрасли выросли лишь на 0,9%, а налог на доходы физических лиц от выигрышей снизился на 644,7 млн грн. Основная причина — манипуляции с выплатами выигрышей и отсутствие онлайн-мониторинга (ДСОМ), который должен обеспечивать прозрачность операций и полную уплату налогов.

ДСОМ внедряется поэтапно: первая очередь завершена в декабре 2025 года, но функционал ограничен и не позволяет полностью контролировать рынок. Из-за этого государство ежегодно теряет около 20 млрд грн от игорного бизнеса, а возможные потери от прекращения уплаты лицензионного сбора составляют еще около 1 млрд грн в год.

Мониторинг управления арестованными активами в 2025 году

В 2025 году ТСК отслеживала, как АРМА управляет арестованными активами. В системе «Прозорро» было проведено 213 конкурсных отборов управляющих, из которых 177 конкурсов не состоялись или были отменены, один конкурс продолжался, а в результате подписано всего 30 договоров на управление активами.

Кроме того, комиссия выявила схемы занижения доходов управляющих активами. Среди нарушений:

Договоры аренды не согласовываются с АРМА, в них не указан специальный счет для поступлений.

В договорах активы фиксируются по значительно заниженной цене относительно рыночной.

Создается сеть компаний, связанных с управляющим, которым передают активы по нерыночным ценам.

Управляющие, избранные для проведения культурных мероприятий, фактически не выполняют эти работы, а активы передаются арендаторам, которые получают основные доходы.

