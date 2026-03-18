Рада суддів після нападу на суддю Людмилу Слюсар у Дніпрі ініціює посилення захисту суддів

09:42, 18 березня 2026
РСУ ініціювати обмеження доступу до інформації про місце проживання суддів та їхніх сімей, а також просить переглянути обсяг відкритих даних про суддів у держреєстрах.
У Києві відбулося засідання Ради суддів України, під час якого розглянули питання щодо розбійного нападу на суддю Індустріального районного суду міста Дніпра Людмилу Слюсар.

У Раді наголосили, що будь-які прояви насильства, погроз, переслідування або інших форм втручання у діяльність суддів у зв’язку із здійсненням ними правосуддя є неприпустимими та становлять пряму загрозу незалежності судової влади і принципу верховенства права. Незалежність і недоторканість судді гарантуються Конституцією і законами України (ст. 126 Конституції України). А відтак, забезпечення безпеки суддів є обов’язком держави та необхідною умовою належного функціонування незалежного правосуддя.

Водночас у період воєнного стану, коли ризики для суддів зростають, необхідно забезпечити баланс між відкритістю та захистом суддів і їхніх родин.

Зокрема, у Раді вважають, що однією зі складових такої безпеки є обмеження доступу до персональних даних суддів, розголошення яких може створювати загрозу життю, здоров’ю та незалежності правосуддя, оскільки наявність у відкритому доступі під час війни значного обсягу персональних даних суддів, зокрема інформації про місце проживання, членів сім’ї, транспортні засоби та інших відомостей, розголошення яких може створювати ризики для життя, здоров’я та безпеки суддів і їхніх близьких, послаблює незалежність суддів.

За підсумками засідання Рада суддів України вирішила:

  • звернутися до Генерального прокурора України з проханням взяти під особистий контроль розслідування нападу на суддю;
  • ініціювати обмеження доступу до інформації про місце проживання суддів та їхніх сімей;
  • переглянути обсяг відкритих даних про суддів у державних реєстрах;
  • запровадити додаткові механізми захисту персональних даних у випадках, коли їх оприлюднення може загрожувати безпеці.

Нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом нападу на суддю.

Вказується, що подія сталася 13 березня.

У момент, коли жінка вийшла з авто, на неї напали невідомі, після чого зникли з місця події на автомобілі. Унаслідок нападу жінка отримала тілесні ушкодження.

