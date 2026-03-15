У Дніпрі невідомі напали на суддю — поліція відкрила два кримінальні провадження

На суддю напали, коли вона вийшла з автомобіля — жінка отримала тілесні ушкодження.

У Дніпрі правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом нападу на суддю. Наразі поліція встановлює осіб, причетних до злочину. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що подія сталася 13 березня близько 17:00 у Соборному районі міста.

У момент, коли жінка вийшла з авто, на неї напали невідомі, після чого зникли з місця події на автомобілі. Унаслідок нападу жінка отримала тілесні ушкодження.

Для встановлення всіх обставин злочину на місці події працювало керівництво ГУНП та слідчо-оперативна група. У місті було введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці проводять комплекс оперативних і слідчих заходів для затримання осіб, причетних до злочину.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (замах на незаконне позбавлення волі) та ч. 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

