  1. В Україні

У Дніпрі невідомі напали на суддю — поліція відкрила два кримінальні провадження

15:43, 15 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На суддю напали, коли вона вийшла з автомобіля — жінка отримала тілесні ушкодження.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпрі правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом нападу на суддю. Наразі поліція встановлює осіб, причетних до злочину. Про це повідомляє поліція регіону.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Вказується, що подія сталася 13 березня близько 17:00 у Соборному районі міста.

У момент, коли жінка вийшла з авто, на неї напали невідомі, після чого зникли з місця події на автомобілі. Унаслідок нападу жінка отримала тілесні ушкодження.

Для встановлення всіх обставин злочину на місці події працювало керівництво ГУНП та слідчо-оперативна група. У місті було введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці проводять комплекс оперативних і слідчих заходів для затримання осіб, причетних до злочину.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (замах на незаконне позбавлення волі) та ч. 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя напад Дніпро

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]