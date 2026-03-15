В Днепре неизвестные напали на судью — полиция открыла два уголовных производства

На судью напали, когда она вышла из автомобиля — женщина получила телесные повреждения.

В Днепре правоохранители открыли два уголовных производства по факту нападения на судью. В настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что событие произошло 13 марта около 17:00 в Соборном районе города.

В момент, когда женщина вышла из автомобиля, на нее напали неизвестные, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле. В результате нападения женщина получила телесные повреждения.

Для установления всех обстоятельств преступления на месте происшествия работало руководство ГУНП и следственно-оперативная группа. В городе была введена специальная полицейская операция. Правоохранители проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий для задержания лиц, причастных к преступлению.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (покушение на незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

