В Днепре неизвестные напали на судью — полиция открыла два уголовных производства

15:43, 15 марта 2026
На судью напали, когда она вышла из автомобиля — женщина получила телесные повреждения.
В Днепре неизвестные напали на судью — полиция открыла два уголовных производства
В Днепре правоохранители открыли два уголовных производства по факту нападения на судью. В настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что событие произошло 13 марта около 17:00 в Соборном районе города.

В момент, когда женщина вышла из автомобиля, на нее напали неизвестные, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле. В результате нападения женщина получила телесные повреждения.

Для установления всех обстоятельств преступления на месте происшествия работало руководство ГУНП и следственно-оперативная группа. В городе была введена специальная полицейская операция. Правоохранители проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий для задержания лиц, причастных к преступлению.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (покушение на незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Комитет ВР пересмотрел собственное заключение по скандальному законопроекту о гарантиях защиты бизнеса

Законопроект, вызвавший споры между депутатами и правоохранителями, готовят ко второму чтению.

Украинцы за границей сталкиваются с валютными лимитами НБУ: почему платежи сложно осуществлять даже при наличии собственных средств

Почему валютные ограничения, введенные НБУ во время военного положения, усложняют украинцам за границей осуществление крупных платежей даже при наличии собственных средств.

Законопроект о порядке избрания и увольнения председателей судов на столе Комитета по евроинтеграции: что им предлагается

Депутаты должны определить, приблизит ли Украину к европейским стандартам изменение процедуры избрания председателей судов.

БП ВС отменила пожизненный приговор по делу о двойном убийстве после решения ЕСПЧ о жестоком обращении с осужденной

Большая Палата Верховного Суда отменила приговор о пожизненном лишении свободы после того, как Европейский суд по правам человека установил жестокое обращение с подозреваемой и нарушение права на справедливый суд.

На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

