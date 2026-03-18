Совет судей после нападения на судью Людмилу Слюсар в Днепре инициирует усиление защиты судей

09:42, 18 марта 2026
РСУ инициирует ограничение доступа к информации о месте проживания судей и их семей, а также просит пересмотреть объем открытых данных о судьях в госреестрах.
В Киеве состоялось заседание Совета судей Украины, в ходе которого рассмотрели вопрос о разбойном нападении на судью Индустриального районного суда города Днепра Людмилу Слюсар.

В Совете подчеркнули, что любые проявления насилия, угроз, преследования или других форм вмешательства в деятельность судей в связи с осуществлением ими правосудия являются недопустимыми и представляют прямую угрозу независимости судебной власти и принципу верховенства права. Независимость и неприкосновенность судьи гарантируются Конституцией и законами Украины (ст. 126 Конституции Украины). А следовательно, обеспечение безопасности судей является обязанностью государства и необходимым условием надлежащего функционирования независимого правосудия.

В то же время в период военного положения, когда риски для судей возрастают, необходимо обеспечить баланс между открытостью и защитой судей и их семей.

В частности, в Совете считают, что одной из составляющих такой безопасности является ограничение доступа к персональным данным судей, разглашение которых может создавать угрозу жизни, здоровью и независимости правосудия, поскольку наличие в открытом доступе во время войны значительного объема персональных данных судей, в частности информации о месте проживания, членах семьи, транспортных средствах и других сведениях, разглашение которых может создавать риски для жизни, здоровья и безопасности судей и их близких, ослабляет независимость судей.

По итогам заседания Совет судей Украины решил:

  • обратиться к Генеральному прокурору Украины с просьбой взять под личный контроль расследование нападения на судью;
  • инициировать ограничение доступа к информации о месте проживания судей и их семей;
  • пересмотреть объем открытых данных о судьях в государственных реестрах;
  • ввести дополнительные механизмы защиты персональных данных в случаях, когда их обнародование может угрожать безопасности.

Напомним, что в Днепре правоохранители открыли два уголовных производства по факту нападения на судью.

Указывается, что событие произошло 13 марта.

В момент, когда женщина вышла из автомобиля, на нее напали неизвестные, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле. В результате нападения женщина получила телесные повреждения.

судья ОГП полиция нападение Днепр Рада судей Украины

