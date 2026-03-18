Військових не відправлятимуть на фронт одразу: Рада хоче запровадити «3-місячний буфер»

Законопроєкт пропонує тримісячний період адаптації для військових після навчання, щоб знизити втрати та підвищити бойову готовність.

В Україні пропонують заборонити залучення військовослужбовців до безпосередньої участі у бойових діях одразу після завершення навчання. Відповідний законопроєкт під номером 15086 зареєстрували у Верховній Раді.

Необхідність змін обґрунтовано втратами на фронті

За словами ініціаторів, на сучасному етапі війни фронт характеризується високою інтенсивністю артилерії, активним використанням різних БпЛА та FPV-дронів, складною тактичною обстановкою (позиційна війна, штурмові дії малими групами) та високими втратами серед недостатньо підготовленого особового складу. За оцінками експертів і заявами командирів, найбільший ризик втрат спостерігається в перші тижні після прибуття військовослужбовця на фронт, коли він ще не адаптований до бойового стресу, не знайомий із позиціями та не інтегрований у підрозділ.

Тому період адаптації перед залученням до бойових дій є критично важливим для збереження життя особового складу та ефективного виконання завдань.

Наразі законодавство України не передбачає обмежень щодо залучення військовослужбовців до бойових дій одразу після завершення базової підготовки або випуску з військового вишу. На практиці це означає, що новачків одразу відправляють у підрозділи на фронт, не даючи часу на адаптацію, опанування спеціальності, набуття практичних навичок і додаткове бойове злагодження. Через складність сучасних бойових дій виникає потреба встановити мінімальний строк, протягом якого військові після навчання не залучатимуться до безпосередніх бойових завдань.

Фактично, йдеться про обов’язковий “адаптаційний період”, якого зараз у законодавстві немає.

Що пропонують

Йдеться про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» — його хочуть доповнити новою статтею 20-3.

Передбачається, що військових не можна буде залучати до бойових дій протягом 3 місяців після базової загальновійськової підготовки або випуску з вищого військового навчального закладу. Також у цей період їх не залучатимуть до бойових дій.

Зокрема, обмеження стосується військовослужбовців, які проходять службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, включно з офіцерським складом.

Законопроєкт спрямований на вдосконалення правового регулювання проходження військової служби під час особливого періоду шляхом встановлення законодавчих гарантій мінімального строку адаптації та належної підготовки військовослужбовців перед їх залученням до безпосередніх бойових дій. Крім того, його реалізація, на думку авторів, сприятиме підвищенню бойової готовності та професійної спроможності військовослужбовців, посиленню боєздатності підрозділів у складних умовах бойової обстановки, а також збереженню життя і здоров’я особового складу.

