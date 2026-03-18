  1. Публикации
  2. / Законодательство

Военных не будут отправлять на фронт сразу: Рада хочет ввести «3-месячный буфер»

12:00, 18 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект предлагает трехмесячный период адаптации для военнослужащих после обучения, чтобы снизить потери и повысить боевую готовность.
Военных не будут отправлять на фронт сразу: Рада хочет ввести «3-месячный буфер»
Фото: Генштаб
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине предлагают запретить привлечение военнослужащих к непосредственному участию в боевых действиях сразу после завершения обучения. Соответствующий законопроект под номером 15086 зарегистрирован в Верховной Раде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Необходимость изменений обосновывают потерями на фронте

По словам инициаторов, на современном этапе войны фронт характеризуется высокой интенсивностью артиллерии, активным использованием различных БПЛА и FPV-дронов, сложной тактической обстановкой (позиционная война, штурмовые действия малыми группами) и высокими потерями среди недостаточно подготовленного личного состава. По оценкам экспертов и заявлениям командиров, наибольший риск потерь наблюдается в первые недели после прибытия военнослужащего на фронт, когда он ещё не адаптирован к боевому стрессу, не знаком с позициями и не интегрирован в подразделение.

Поэтому период адаптации перед привлечением к боевым действиям критически важен для сохранения жизни личного состава и эффективного выполнения задач.

В настоящее время законодательство Украины не предусматривает ограничений на привлечение военнослужащих к боевым действиям сразу после завершения базовой подготовки или выпуска из военного вуза. На практике это означает, что новобранцев сразу отправляют в подразделения на фронт, не давая времени на адаптацию, освоение специальности, приобретение практических навыков и дополнительное боевое слаживание. Из-за сложности современных боевых действий возникает необходимость установить минимальный срок, в течение которого военнослужащие после обучения не будут привлекаться к непосредственным боевым задачам.

Фактически речь идет об обязательном «адаптационном периоде», которого сейчас нет в законодательстве.

Что предлагают

Речь идет о внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» — его хотят дополнить новой статьей 20-3.

Предусматривается, что военнослужащих нельзя будет привлекать к боевым действиям в течение 3 месяцев после базовой общевойсковой подготовки или выпуска из высшего военного учебного заведения. Также в этот период их не будут включать в боевые приказы и распоряжения, предусматривающие выполнение задач с непосредственным применением силы.

В частности, ограничение касается военнослужащих, проходящих службу по контракту или по призыву во время мобилизации, включая офицерский состав.

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования прохождения военной службы в период особого положения путем установления законодательных гарантий минимального срока адаптации и надлежащей подготовки военнослужащих перед их привлечением к непосредственным боевым действиям. Кроме того, его реализация, по мнению авторов, будет способствовать повышению боевой готовности и профессиональной компетентности военнослужащих, укреплению боеспособности подразделений в сложных условиях боевой обстановки, а также сохранению жизни и здоровья личного состава.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины военные военнослужащие

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]