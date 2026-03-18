  1. В Україні

У 2025 році видавці вперше виконали норму мовного закону – Олена Івановська

10:17, 18 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У минулому році видавці видали державною мовою не менше 50% усіх назв книжкових видань.
Фото: mova-ombudsman.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році серед видавців, внесених до Державного реєстру, не виявлено жодного суб’єкта, який би видав іншими мовами, ніж державна, понад 50% назв книжкової продукції. Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська з посиланням на дані Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що відповідно до частини 4 статті 26 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, видавець зобов’язаний видавати державною мовою не менше ніж 50% усіх назв книжкових видань, випущених ним упродовж календарного року.

Ця вимога не поширюється на продукцію, видану кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів чи національних меншин України за кошти державного та/або місцевих бюджетів, а також на видання мовами національних меншин, що є офіційними мовами Європейського Союзу.

Для порівняння: за інформацією Держкомтелерадіо у 2024 році 5 видавців видали державною мовою менше ніж 50% назв книжкових видань, у 2023 - 4, у 2022 - 16, у 2021 - 105.

«Результати 2025 року свідчать про зрілість українського книжкового ринку: усі видавці дотрималися вимог законодавства. Важливо, що цьогоріч не зафіксовано жодного порушення цієї норми, тоді як у попередні періоди такі випадки були непоодинокими.

Це доводить, що системна робота - заходи державного контролю у поєднанні з роз’яснювальною діяльністю - дає реальний результат. Українська мова впевнено утверджується у книговиданні, зміцнюючи національний культурний простір і гарантуючи громадянам право на якісний україномовний продукт», - наголосила Уповноважена Олена Івановська.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мова

Стрічка новин

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]