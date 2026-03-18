В 2025 году издатели впервые выполнили норму языкового закона – Елена Ивановская

В прошлом году издатели выпустили на государственном языке не менее 50% всех названий книжных изданий.

В 2025 году среди издателей, внесенных в Государственный реестр, не выявлено ни одного субъекта, который издал бы на других языках, кроме государственного, более 50% названий книжной продукции. Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская со ссылкой на данные Государственного научного учреждения «Книжная палата Украины имени Ивана Федорова».

Отмечается, что в соответствии с частью 4 статьи 26 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», издатель обязан издавать на государственном языке не менее 50% всех названий книжных изданий, выпущенных им в течение календарного года.

Это требование не распространяется на продукцию, изданную крымскотатарским языком, другими языками коренных народов или национальных меньшинств Украины за счет государственного и/или местных бюджетов, а также на издания на языках национальных меньшинств, являющихся официальными языками Европейского Союза.

Для сравнения: по информации Госкомтелерадио, в 2024 году 5 издателей выпустили на государственном языке менее 50% названий книжных изданий, в 2023 — 4, в 2022 — 16, в 2021 — 105.

«Результаты 2025 года свидетельствуют о зрелости украинского книжного рынка: все издатели соблюли требования законодательства. Важно, что в этом году не зафиксировано ни одного нарушения этой нормы, тогда как в предыдущие периоды такие случаи были не единичными.

Это доказывает, что системная работа — меры государственного контроля в сочетании с разъяснительной деятельностью — дает реальный результат. Украинский язык уверенно утверждается в книгоиздании, укрепляя национальное культурное пространство и гарантируя гражданам право на качественный украиноязычный продукт», — подчеркнула Уполномоченная Елена Ивановская.

