Курйозне викрадення в Києві: чоловік покатався на чужому авто і пішов
У Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння незаконно заволодів чужим автомобілем, а потім залишив транспорт і пішов по своїх справах.
Як розповіли у поліції, до них звернувся місцевий мешканець і повідомив, що у Печерському районі зник його автомобіль Skoda Octavia.
Власник завів транспортний засіб у дворі багатоповерхівки та на кілька хвилин відлучився до квартири, залишивши автомобіль із працюючим двигуном. Однак, коли чоловік повернувся назад, автомобіля вже не було.
Правоохоронцям вдалося розшукати автомобіль на одній з вулиць Дніпровського району столиці.
Виявилося, що інший чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помітив відчинений автомобіль, сів за кермо та поїхав містом. Надалі він залишив викрадений транспортний засіб у Дніпровському районі столиці та пішов по своїх справах.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно.
Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.