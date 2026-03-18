  1. В Україні

Курйозне викрадення в Києві: чоловік покатався на чужому авто і пішов

10:35, 18 березня 2026
Чоловік викрав авто з увімкненим двигуном та кинув його в іншому районі міста.
У Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння незаконно заволодів чужим автомобілем, а потім залишив транспорт і пішов по своїх справах.

Як розповіли у поліції, до них звернувся місцевий мешканець і повідомив, що у Печерському районі зник його автомобіль Skoda Octavia.

Власник завів транспортний засіб у дворі багатоповерхівки та на кілька хвилин відлучився до квартири, залишивши автомобіль із працюючим двигуном. Однак, коли чоловік повернувся назад, автомобіля вже не було.

Правоохоронцям вдалося розшукати автомобіль на одній з вулиць Дніпровського району столиці.

Виявилося, що інший чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помітив відчинений автомобіль, сів за кермо та поїхав містом. Надалі він залишив викрадений транспортний засіб у Дніпровському районі столиці та пішов по своїх справах.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно.

Тепер чоловіку загрожує  покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна.

