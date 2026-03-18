  1. В Украине

Курьезное угон в Киеве: мужчина покатался на чужом авто и ушел

10:35, 18 марта 2026
Мужчина угнал авто с включенным двигателем и бросил его в другом районе города.
В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно завладел чужим автомобилем, а затем оставил транспорт и ушел по своим делам.

Как рассказали в полиции, к ним обратился местный житель и сообщил, что в Печерском районе исчез его автомобиль Skoda Octavia.

Владелец завел транспортное средство во дворе многоэтажки и на несколько минут отлучился в квартиру, оставив автомобиль с работающим двигателем. Однако, когда мужчина вернулся обратно, автомобиля уже не было.

Правоохранителям удалось разыскать автомобиль на одной из улиц Днепровского района столицы.

Выяснилось, что другой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил открытый автомобиль, сел за руль и поехал по городу. Впоследствии он оставил угнанное транспортное средство в Днепровском районе столицы и ушел по своим делам.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

