Сплата за газ з березня по-новому: що потрібно зробити для успішного платежу

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У «Нафтогазі» оновили платіжні реквізити для розрахунків за природний газ, тож споживачам слід уважно перевіряти дані перед оплатою. Про це повідомили в компанії.

“Ми змінили реквізити для оплати за газ. Якщо ви сплачуєте за реквізитами у застосунку свого банку, перед оплатою перевірте, чи оновилися дані”, — наголошують в компанії.

Платити тепер потрібно за реквізитами:

ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”

ЄДРПОУ 40121452

Р/р UA723204780000026006000255925

МФО 320478

АБ «УКРГАЗБАНК»

У компанії також наголошують: під час оплати обов’язково слід вказувати номер особового рахунку в призначенні платежу — це забезпечить швидке та правильне зарахування коштів саме на ваш баланс.

Споживачів запевнили, що у разі оплати в березні за старими реквізитами гроші не зникнуть — їх буде зараховано. Водночас усі наступні платежі необхідно проводити вже за оновленими реквізитами.

Нагадаємо, що для клієнтів Нафтогазу тариф на газ залишається фіксованим і становить 7,96 грн за кубометр до завершення воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.