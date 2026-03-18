Сплата за газ з березня по-новому: що потрібно зробити для успішного платежу

11:11, 18 березня 2026
«Нафтогаз» оновив платіжні реквізити, тому споживачам варто щоразу перевіряти актуальну інформацію перед здійсненням оплати за газ.
У «Нафтогазі» оновили платіжні реквізити для розрахунків за природний газ, тож споживачам слід уважно перевіряти дані перед оплатою. Про це повідомили в компанії.

“Ми змінили реквізити для оплати за газ. Якщо ви сплачуєте за реквізитами у застосунку свого банку, перед оплатою перевірте, чи оновилися дані”, — наголошують в компанії.

Платити тепер потрібно за реквізитами:

  • ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”
  • ЄДРПОУ 40121452
  • Р/р UA723204780000026006000255925
  • МФО 320478
  • АБ «УКРГАЗБАНК»

У компанії також наголошують: під час оплати обов’язково слід вказувати номер особового рахунку в призначенні платежу — це забезпечить швидке та правильне зарахування коштів саме на ваш баланс.

Споживачів запевнили, що у разі оплати в березні за старими реквізитами гроші не зникнуть — їх буде зараховано. Водночас усі наступні платежі необхідно проводити вже за оновленими реквізитами.

Нагадаємо, що для клієнтів Нафтогазу тариф на газ залишається фіксованим і становить 7,96 грн за кубометр до завершення воєнного стану.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет розгляне законопроєкт про повноважність місцевих рад в умовах воєнного стану

Депутати вирішують як працювати місцевим радам в умовах відсутності виборів.

Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

«Lexus» під арештом: апеляція у Харкові вирішила спір щодо автомобіля між родичами

Чи впливає обізнаність покупця про відчуження авто на законність купівлі.

ВП ВС визначила: в об’єднаних провадженнях суб’єкт продовження строків визначається за датою початку першого провадження

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила, що в об’єднаних провадженнях застосовується процесуальний режим того провадження, яке розпочато раніше, і саме він визначає суб’єкта продовження строків.

Через обмежену систему контролю Україна втрачає 20 млрд грн на гральному бізнесі щороку

ТСК оприлюднила звіт про роботу: Україна недоотримує мільярди через слабкий контроль грального бізнесу та невиконання зобов’язань МВФ.

