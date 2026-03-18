Сплата за газ з березня по-новому: що потрібно зробити для успішного платежу
У «Нафтогазі» оновили платіжні реквізити для розрахунків за природний газ, тож споживачам слід уважно перевіряти дані перед оплатою. Про це повідомили в компанії.
“Ми змінили реквізити для оплати за газ. Якщо ви сплачуєте за реквізитами у застосунку свого банку, перед оплатою перевірте, чи оновилися дані”, — наголошують в компанії.
Платити тепер потрібно за реквізитами:
- ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”
- ЄДРПОУ 40121452
- Р/р UA723204780000026006000255925
- МФО 320478
- АБ «УКРГАЗБАНК»
У компанії також наголошують: під час оплати обов’язково слід вказувати номер особового рахунку в призначенні платежу — це забезпечить швидке та правильне зарахування коштів саме на ваш баланс.
Споживачів запевнили, що у разі оплати в березні за старими реквізитами гроші не зникнуть — їх буде зараховано. Водночас усі наступні платежі необхідно проводити вже за оновленими реквізитами.
Нагадаємо, що для клієнтів Нафтогазу тариф на газ залишається фіксованим і становить 7,96 грн за кубометр до завершення воєнного стану.
