  В Украине

Оплата за газ с марта по-новому: что нужно сделать для успешного платежа

11:11, 18 марта 2026
«Нафтогаз» обновил платежные реквизиты, поэтому потребителям следует каждый раз проверять актуальную информацию перед осуществлением оплаты за газ.
В "Нафтогазе" обновили платежные реквизиты для расчетов за природный газ, поэтому потребителям следует внимательно проверять данные перед оплатой. Об этом сообщили в компании.

"Мы изменили реквизиты для оплаты за газ. Если вы платите по реквизитам в приложении своего банка, перед оплатой проверьте, обновились ли данные", - отмечают в компании.

Платить теперь нужно по реквизитам:

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины"

ЕГРПОУ 40121452

Р/с UA723204780000026006000255925

МФО 320478

ОБ «УКРГАЗБАНК»

В компании также подчеркивают: при оплате обязательно следует указывать номер лицевого счета в назначении платежа — это обеспечит быстрое и правильное зачисление средств именно на ваш баланс.

Потребителей заверили, что в случае оплаты в марте по старым реквизитам деньги не исчезнут — они будут засчитаны. В то же время, все последующие платежи необходимо проводить уже по обновленным реквизитам.

Напомним, что для клиентов "Нафтогаза" тариф на газ остается фиксированным и составляет 7,96 грн за кубометр до завершения военного положения.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рассмотрит законопроект о полномочности местных советов в условиях военного положения

Депутаты решают, как работать местным советам в условиях отсутствия выборов.

Приостановка службы из-за СЗЧ и трудовые гарантии контрактников: ключевые позиции Верховного Суда

Верховный Суд сформировал ряд правовых позиций, защищающих права военнослужащих.

«Lexus» под арестом: апелляция в Харькове разрешила спор по поводу автомобиля между родственниками

Влияет ли осведомленность покупателя об отчуждении авто на законность покупки.

БП ВС определила: в объединенных производствах субъект продления сроков определяется по дате начала первого производства

Великая Палата Верховного Суда разъяснила, что в объединенных производствах применяется процессуальный режим того производства, которое было начато ранее, и именно он определяет субъекта продления сроков.

Через ограниченную систему контроля Украина теряет около 20 млрд грн в сфере игорного бизнеса каждый год

ТСК опубликовала отчет о своей работе: Украина недополучает миллиарды из-за слабого контроля игорного бизнеса и невыполнения обязательств перед МВФ.

