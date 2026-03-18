Оплата за газ с марта по-новому: что нужно сделать для успешного платежа
В "Нафтогазе" обновили платежные реквизиты для расчетов за природный газ, поэтому потребителям следует внимательно проверять данные перед оплатой. Об этом сообщили в компании.
"Мы изменили реквизиты для оплаты за газ. Если вы платите по реквизитам в приложении своего банка, перед оплатой проверьте, обновились ли данные", - отмечают в компании.
Платить теперь нужно по реквизитам:
ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины"
ЕГРПОУ 40121452
Р/с UA723204780000026006000255925
МФО 320478
ОБ «УКРГАЗБАНК»
В компании также подчеркивают: при оплате обязательно следует указывать номер лицевого счета в назначении платежа — это обеспечит быстрое и правильное зачисление средств именно на ваш баланс.
Потребителей заверили, что в случае оплаты в марте по старым реквизитам деньги не исчезнут — они будут засчитаны. В то же время, все последующие платежи необходимо проводить уже по обновленным реквизитам.
Напомним, что для клиентов "Нафтогаза" тариф на газ остается фиксированным и составляет 7,96 грн за кубометр до завершения военного положения.
