Оплата за газ с марта по-новому: что нужно сделать для успешного платежа

«Нафтогаз» обновил платежные реквизиты, поэтому потребителям следует каждый раз проверять актуальную информацию перед осуществлением оплаты за газ.

В "Нафтогазе" обновили платежные реквизиты для расчетов за природный газ, поэтому потребителям следует внимательно проверять данные перед оплатой. Об этом сообщили в компании.

"Мы изменили реквизиты для оплаты за газ. Если вы платите по реквизитам в приложении своего банка, перед оплатой проверьте, обновились ли данные", - отмечают в компании.

Платить теперь нужно по реквизитам:

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины"

ЕГРПОУ 40121452

Р/с UA723204780000026006000255925

МФО 320478

ОБ «УКРГАЗБАНК»

В компании также подчеркивают: при оплате обязательно следует указывать номер лицевого счета в назначении платежа — это обеспечит быстрое и правильное зачисление средств именно на ваш баланс.

Потребителей заверили, что в случае оплаты в марте по старым реквизитам деньги не исчезнут — они будут засчитаны. В то же время, все последующие платежи необходимо проводить уже по обновленным реквизитам.

Напомним, что для клиентов "Нафтогаза" тариф на газ остается фиксированным и составляет 7,96 грн за кубометр до завершения военного положения.

