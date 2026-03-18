Європа може допомогти Трампу в Ірані в обмін на підтримку України — Стубб

09:24, 18 березня 2026
Йдеться про можливу участь Європи в безпеці Ормузької протоки в обмін на підтримку Києва.
Європейські країни можуть запропонувати президенту США Дональду Трампу угоду: допомогу у врегулюванні ситуації на Близькому Сході в обмін на посилення підтримки України у війні з РФ. Таку ідею озвучив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Politico.

«Це дуже хороша ідея… Ні, я думаю, це справді дуже хороша ідея», — сказав він, додавши, що планує обговорити таку можливість зі своєю командою.

Йдеться про потенційний компроміс: Європа могла б долучитися до забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці — одному з ключових маршрутів постачання нафти, який Іран фактично заблокував після ударів США та Ізраїлю.

Натомість від США очікували б повної підтримки України для досягнення прийнятної мирної угоди з Росією.

За словами Стубба, ескалація на Близькому Сході вже має негативні наслідки для України. Зокрема, зростання цін на нафту зміцнює економічні можливості Росії, а ресурси США — зокрема системи протиповітряної оборони — частково переорієнтовуються на інші напрямки.

«Російська економіка ще кілька тижнів тому перебувала у дуже складному стані, а тепер вона відновлюється», — зазначив президент Фінляндії.

Він також наголосив, що через війну в Ірані увага США зміщується з України, що впливає на темпи переговорного процесу.

Стубб попередив, що мирні переговори щодо України можуть опинитися на критичному етапі.

У такому разі, за його словами, Європі доведеться брати на себе більшу відповідальність за підтримку України — від розвідданих до постачання озброєння.

Водночас фінський лідер визнав, що його вплив на позицію Трампа обмежений.

«Я не маю ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чомусь. Якщо вдасться просунути хоча б одну ідею з десяти щодо України — це вже буде добре», — сказав він.

Стубб також висловив сподівання, що переговори щодо України не повторять сценарій перемовин між США та Іраном.

«Я сподіваюся, що переговори про мир в Україні не зірвуться так, як це сталося з перемовинами між Іраном і США», — підсумував він.

США Україна Фінляндія Іран

