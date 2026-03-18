Европа может помочь Трампу в Иране в обмен на поддержку Украины — Стубб

Европейские страны могут предложить президенту США Дональду Трампу сделку: помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке в обмен на усиление поддержки Украины в войне с РФ. Такую идею озвучил президент Финляндии Александр Стубб, передает Politico.

«Это очень хорошая идея… Нет, я думаю, это действительно очень хорошая идея», — сказал он, добавив, что планирует обсудить такую возможность со своей командой.

Речь идет о потенциальном компромиссе: Европа могла бы присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов поставок нефти, который Иран фактически заблокировал после ударов США и Израиля.

Взамен от США ожидали бы полной поддержки Украины для достижения приемлемого мирного соглашения с Россией.

По словам Стубба, эскалация на Ближнем Востоке уже имеет негативные последствия для Украины. В частности, рост цен на нефть усиливает экономические возможности России, а ресурсы США — в том числе системы противовоздушной обороны — частично переориентируются на другие направления.

«Российская экономика еще несколько недель назад находилась в очень сложном состоянии, а теперь она восстанавливается», — отметил президент Финляндии.

Он также подчеркнул, что из-за войны в Иране внимание США смещается с Украины, что влияет на темпы переговорного процесса.

Стубб предупредил, что мирные переговоры по Украине могут оказаться на критическом этапе.

В таком случае, по его словам, Европе придется брать на себя большую ответственность за поддержку Украины — от разведданных до поставок вооружения.

В то же время финский лидер признал, что его влияние на позицию Трампа ограничено.

«Я не имею иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-то. Если удастся продвинуть хотя бы одну идею из десяти по Украине — это уже будет хорошо», — сказал он.

Стубб также выразил надежду, что переговоры по Украине не повторят сценарий переговоров между США и Ираном.

«Я надеюсь, что переговоры о мире в Украине не сорвутся так, как это произошло с переговорами между Ираном и США», — подытожил он.

