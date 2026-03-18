Як захистити демократію: у КСУ обговорили досвід Федерального Конституційного Суду Німеччини, відео

Суддя ФКС Сюзанне Баер розповіла про роль суду у формуванні консенсусу — від кліматичної політики до свободи слова.

У Конституційному Суді України відбувся захід, присвячений особливостям роботи органу конституційної юрисдикції Німеччини. Про це інформує КСУ.

Тема лекції «Як захистити демократію. Практика Федерального Конституційного Суду Німеччини у формуванні консенсусу – від питань зміни клімату до свободи слова».

Захід зібрав широку правничу аудиторію: адвокатів, прокурорів, суддів судів системи судоустрою, представників Національної школи суддів України, науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та наймолодших дослідників із Малої академії наук.

Участь в онлайн-лекції взяли судді Конституційного Суду України Юрій Барабаш, Олександр Водянніков, Віктор Городовенко, Віктор Кичун, Олег Первомайський, Галина Юровська, керівниця проєктами в Україні та В’єтнамі Німецького фонду міжнародної правничої співпраці (IRZ) Ангела Шмайнк, старший менеджер проєктів IRZ Вольфрам Гертіґ, юридичний радник IRZ Геннадій Рижков.

Основною спікеркою виступила Сюзанне Баер – суддя Федерального Конституційного Суду (ФКС) Німеччини у 2011–2023 роках, професорка публічного права та гендерних досліджень Університету ім. Гумбольдта в Берліні. Науковиця є авторкою бестселеру Rote Linien («Червоні лінії»), виданого у 2025 році, у якому висвітлено інституційне життя та залаштунки одного з найавторитетніших конституційних судів Європи. Своїми ексклюзивними роздумами про діяльність ФКС Німеччини ізсередини професорка поділилася і під час лекції.

Сюзанне Баер акцентувала увагу на внеску конституційного суду у зміцнення демократії. Основний Закон Німеччини встановлює, що вся влада належить народу і завжди пов’язана з демократичними процедурами та основоположними правами людини, зазначає промовиця.

У цьому контексті навела влучну аналогію із футболом: демократія вимагає зусиль, а політики, як гравці, мають дотримуватися чесних правил. Роль арбітра у цьому процесі виконує конституційний суд. Його завдання – стояти на варті справедливості та «червоних ліній», водночас не втручаючись у політику як таку.

Доповідачка ознайомила слухачів зі структурою ФКС, підкресливши важливість гендерного паритету та різноманіття фахового досвіду суддів – від академічних кіл до практичного судочинства. Вона детально розповіла про складні професійні дискусії, що передують формуванню юридичних позицій суду.

«Юристи борються за кожне слово і кому, адже позиція має бути чітко сформульована» – зауважила промовиця, наголошуючи на важливості обговорень до моменту знаходження формулювання, яке влаштує всіх.

Вона підкреслила, що поширеною практикою ФКС є залучення експертного середовища – науковців, представників громадськості, профільних фахівців – до висловлення ними своїх позицій ще на етапі обговорення. Із такою практикою громадськість знайома, що є сильною стороною німецького суду.

Сюзанне Баер навела ключові приклади із практики ФКС, що ілюструють стійкість демократії у складні часи. Зокрема, Суд ухвалив прогресивні рішення щодо подолання кліматичної кризи, використання засобів стеження та захисту прав біженців. Суд неодноразово демонстрував мужність діяти всупереч політичним трендам, твердо наголошуючи на пріоритеті Конституції та невід’ємності прав людини, що є основою німецької правової системи.

На завершення лекторка зазначила, що ФКС Німеччини користується високою повагою, і ця повага ґрунтується на «конституційній культурі», яка є невід’ємною частиною суспільної свідомості. Вона також надала відповіді на запитання суддів.

Судді подякували Сюзанне Баер за змістовну лекцію та можливість більше дізнатися про принципи роботи однієї з найавторитетніших судових інституцій Європи.

