Как защитить демократию: в КСУ обсудили опыт Федерального Конституционного Суда Германии, видео

Судья ФКС Сюзанне Баер рассказала о роли суда в формировании консенсуса — от климатической политики до свободы слова.

В Конституционном Суде Украины состоялось мероприятие, посвященное особенностям работы органа конституционной юрисдикции Германии. Об этом информирует КСУ.

Тема лекции «Как защитить демократию. Практика Федерального Конституционного Суда Германии в формировании консенсуса – от вопросов изменения климата до свободы слова».

Мероприятие собрало широкую юридическую аудиторию: адвокатов, прокуроров, судей судов системы судоустройства, представителей Национальной школы судей Украины, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов учреждений высшего образования и самых молодых исследователей из Малой академии наук.

Участие в онлайн-лекции приняли судьи Конституционного Суда Украины Юрий Барабаш, Александр Водянников, Виктор Городовенко, Виктор Кичун, Олег Первомайский, Галина Юровская, руководитель проектов в Украине и Вьетнаме Немецкого фонда международного правового сотрудничества (IRZ) Ангела Шмайнк, старший менеджер проектов IRZ Вольфрам Гертиг, юридический советник IRZ Геннадий Рыжков.

Основной спикеркой выступила Сюзанне Баер – судья Федерального Конституционного Суда (ФКС) Германии в 2011–2023 годах, профессор публичного права и гендерных исследований Университета им. Гумбольдта в Берлине. Ученая является автором бестселлера Rote Linien («Красные линии»), изданного в 2025 году, в котором освещена институциональная жизнь и закулисье одного из наиболее авторитетных конституционных судов Европы. Своими эксклюзивными размышлениями о деятельности ФКС Германии изнутри профессор поделилась и во время лекции.

Сюзанне Баер акцентировала внимание на вкладе конституционного суда в укрепление демократии. Основной Закон Германии устанавливает, что вся власть принадлежит народу и всегда связана с демократическими процедурами и основополагающими правами человека, отмечает выступающая.

В этом контексте она привела удачную аналогию с футболом: демократия требует усилий, а политики, как игроки, должны соблюдать честные правила. Роль арбитра в этом процессе выполняет конституционный суд. Его задача – стоять на страже справедливости и «красных линий», при этом не вмешиваясь в политику как таковую.

Докладчица ознакомила слушателей со структурой ФКС, подчеркнув важность гендерного паритета и разнообразия профессионального опыта судей – от академических кругов до практического судопроизводства. Она подробно рассказала о сложных профессиональных дискуссиях, которые предшествуют формированию юридических позиций суда.

«Юристы борются за каждое слово и запятую, ведь позиция должна быть четко сформулирована» – отметила выступающая, подчеркивая важность обсуждений до момента нахождения формулировки, которая устроит всех.

Она подчеркнула, что распространенной практикой ФКС является привлечение экспертной среды – ученых, представителей общественности, профильных специалистов – к выражению ими своих позиций еще на этапе обсуждения. С такой практикой общественность знакома, что является сильной стороной немецкого суда.

Сюзанне Баер привела ключевые примеры из практики ФКС, иллюстрирующие устойчивость демократии в сложные времена. В частности, Суд принял прогрессивные решения относительно преодоления климатического кризиса, использования средств наблюдения и защиты прав беженцев. Суд неоднократно демонстрировал мужество действовать вопреки политическим трендам, твердо подчеркивая приоритет Конституции и неотъемлемость прав человека, что является основой немецкой правовой системы.

В завершение лектор отметила, что ФКС Германии пользуется высоким уважением, и это уважение основывается на «конституционной культуре», которая является неотъемлемой частью общественного сознания. Она также ответила на вопросы судей.

Судьи поблагодарили Сюзанне Баер за содержательную лекцию и возможность больше узнать о принципах работы одной из наиболее авторитетных судебных институций Европы.

