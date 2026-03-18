  1. В Україні

Митний контроль без штрафів: коли обирати «зелений», а коли «червоний» коридор

11:29, 18 березня 2026
Що означають «зелений» і «червоний» коридори та які речі необхідно декларувати.
Українцям нагадали правила проходження митного контролю та пояснили, у яких випадках слід обирати «зелений» або «червоний» коридор. Це допоможе запобігти штрафам і конфіскації товарів під час перетину кордону.

Вінницька митниця вказує: громадяни часто стикаються з труднощами через незнання встановлених обмежень і заборон щодо переміщення речей. Це може призвести до адміністративної відповідальності або вилучення майна.

Відповідно до статті 366 Митного кодексу України, діє двоканальна система митного контролю. Вона передбачає самостійний вибір громадянином одного з двох каналів — «зеленого» або «червоного».

«Зелений коридор» призначений для осіб, які перевозять товари в межах неоподатковуваних норм і без предметів, що підлягають письмовому декларуванню або мають обмеження чи заборони. Обрання цього каналу означає, що громадянин не має таких товарів.

«Червоний коридор» обирають у разі наявності товарів, які потрібно письмово декларувати. У такому випадку громадянин має заповнити митну декларацію, пред’явити речі та підтвердні документи — чеки, ярлики або інші. Якщо документи відсутні, митники визначають вартість товарів за цінами на аналогічні вироби.

У митниці також наголосили: якщо обсяг товарів перевищує встановлені норми, громадяни зобов’язані сплатити відповідні податки.

митниця перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Комітет розгляне законопроєкт про повноважність місцевих рад в умовах воєнного стану

Депутати вирішують як працювати місцевим радам в умовах відсутності виборів.

Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

«Lexus» під арештом: апеляція у Харкові вирішила спір щодо автомобіля між родичами

Чи впливає обізнаність покупця про відчуження авто на законність купівлі.

ВП ВС визначила: в об’єднаних провадженнях суб’єкт продовження строків визначається за датою початку першого провадження

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила, що в об’єднаних провадженнях застосовується процесуальний режим того провадження, яке розпочато раніше, і саме він визначає суб’єкта продовження строків.

Через обмежену систему контролю Україна втрачає 20 млрд грн на гральному бізнесі щороку

ТСК оприлюднила звіт про роботу: Україна недоотримує мільярди через слабкий контроль грального бізнесу та невиконання зобов’язань МВФ.

