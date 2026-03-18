Митний контроль без штрафів: коли обирати «зелений», а коли «червоний» коридор

Що означають «зелений» і «червоний» коридори та які речі необхідно декларувати.

Українцям нагадали правила проходження митного контролю та пояснили, у яких випадках слід обирати «зелений» або «червоний» коридор. Це допоможе запобігти штрафам і конфіскації товарів під час перетину кордону.

Вінницька митниця вказує: громадяни часто стикаються з труднощами через незнання встановлених обмежень і заборон щодо переміщення речей. Це може призвести до адміністративної відповідальності або вилучення майна.

Відповідно до статті 366 Митного кодексу України, діє двоканальна система митного контролю. Вона передбачає самостійний вибір громадянином одного з двох каналів — «зеленого» або «червоного».

«Зелений коридор» призначений для осіб, які перевозять товари в межах неоподатковуваних норм і без предметів, що підлягають письмовому декларуванню або мають обмеження чи заборони. Обрання цього каналу означає, що громадянин не має таких товарів.

«Червоний коридор» обирають у разі наявності товарів, які потрібно письмово декларувати. У такому випадку громадянин має заповнити митну декларацію, пред’явити речі та підтвердні документи — чеки, ярлики або інші. Якщо документи відсутні, митники визначають вартість товарів за цінами на аналогічні вироби.

У митниці також наголосили: якщо обсяг товарів перевищує встановлені норми, громадяни зобов’язані сплатити відповідні податки.

