  1. В Украине

Таможенный контроль без штрафов: когда выбирать «зеленый», а когда «красный» коридор

11:29, 18 марта 2026
Что означают «зеленый» и «красный» коридоры и какие вещи необходимо декларировать.
Украинцам напомнили правила прохождения таможенного контроля и пояснили, в каких случаях следует выбирать «зеленый» или «красный» коридор. Это поможет предотвратить штрафы и конфискацию товаров при пересечении границы.

Винницкая таможня указывает: граждане часто сталкиваются с трудностями из-за незнания установленных ограничений и запретов на перемещение вещей. Это может привести к административной ответственности или изъятию имущества.

В соответствии со статьей 366 Таможенного кодекса Украины действует двухканальная система таможенного контроля. Она предусматривает самостоятельный выбор гражданином одного из двух каналов — «зеленого» или «красного».

«Зеленый коридор» предназначен для лиц, которые перевозят товары в пределах необлагаемых норм и без предметов, подлежащих письменному декларированию или имеющих ограничения или запреты. Выбор этого канала означает, что у гражданина нет таких товаров.

«Красный коридор» выбирают при наличии товаров, которые необходимо письменно декларировать. В таком случае гражданин обязан заполнить таможенную декларацию, предъявить вещи и подтверждающие документы — чеки, ярлыки или другие. Если такие документы отсутствуют, таможенники будут определять стоимость товаров на основании цен на идентичные или подобные изделия.

В таможне также подчеркнули: если объем товаров превышает установленные нормы, граждане обязаны уплатить соответствующие налоги.

